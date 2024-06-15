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Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов России - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов России
Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов России - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов России
Севастополь вошел в тройку лидеров по эффективности реализации проекта "Умный город" среди крупных городов России с населением от 250 тысяч до 1 миллиона... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T21:05
2024-06-15T21:05
михаил развожаев
севастополь
новости
новости крыма
городская среда
общество
проект "умный город"
рейтинг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в тройку лидеров по эффективности реализации проекта "Умный город" среди крупных городов России с населением от 250 тысяч до 1 миллиона жителей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Первое место в этой номинации заняла Тюмень, второе – Владивосток.Градоначальник отметил, что приоритетный проект "Умный город" в Севастополе в первую очередь ориентирован на человека и реализуется по четырем направлениям. Одно из них – "Цифровая образовательная среда Севастополя". Это новейшая система учета успеваемости в электронном виде для школ и других учебных заведений города. Ее функциями пользуются 74 школы, более 62 тысячи учеников и более 53 тысячи родителей.Также в городе реализуется единая система оперативного реагирования на происшествия "Безопасный город". Системой пользуются около 800 представителей органов власти, ресурсоснабжающих компаний, правоохранительных органов и специальных служб. В комплекс "Безопасный город" интегрирована единая цифровая платформа видеонаблюдения "Аргус", благодаря которой в Севастополе раскрыто 118 преступлений.Кроме того, в Севастополе осуществляют цифровизацию системы транспорта и транспортной инфраструктуры. Весь общественный транспорт Севастополя оснащен системами безналичной оплаты, при этом более 80% транспорта оснащено системами видеонаблюдения салонов, указал Развожаев.Четвертое направление – туристическая платформа Севастополя. Это комплексная система информирования туристов и жителей региона о достопримечательностях города. На сегодняшний день в системе насчитывается более 400 объектов для отдыха и туризма и более 90 маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионахКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторовСевастополь вышел в лидеры по динамике рынка труда
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, городская среда, общество, проект "умный город", рейтинг
Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов России

Севастополь вошел в топ-3 городов РФ по эффективности реализации проекта "Умный город"

21:05 15.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в тройку лидеров по эффективности реализации проекта "Умный город" среди крупных городов России с населением от 250 тысяч до 1 миллиона жителей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"На V юбилейном Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город" в Перми подвели итоги индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" по результатам 2023 года. Наш город вошел в топ-3 в категории "Крупные города", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Первое место в этой номинации заняла Тюмень, второе – Владивосток.
Градоначальник отметил, что приоритетный проект "Умный город" в Севастополе в первую очередь ориентирован на человека и реализуется по четырем направлениям. Одно из них – "Цифровая образовательная среда Севастополя". Это новейшая система учета успеваемости в электронном виде для школ и других учебных заведений города. Ее функциями пользуются 74 школы, более 62 тысячи учеников и более 53 тысячи родителей.
Также в городе реализуется единая система оперативного реагирования на происшествия "Безопасный город". Системой пользуются около 800 представителей органов власти, ресурсоснабжающих компаний, правоохранительных органов и специальных служб. В комплекс "Безопасный город" интегрирована единая цифровая платформа видеонаблюдения "Аргус", благодаря которой в Севастополе раскрыто 118 преступлений.
Кроме того, в Севастополе осуществляют цифровизацию системы транспорта и транспортной инфраструктуры. Весь общественный транспорт Севастополя оснащен системами безналичной оплаты, при этом более 80% транспорта оснащено системами видеонаблюдения салонов, указал Развожаев.
Четвертое направление – туристическая платформа Севастополя. Это комплексная система информирования туристов и жителей региона о достопримечательностях города. На сегодняшний день в системе насчитывается более 400 объектов для отдыха и туризма и более 90 маршрутов.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовостиНовости КрымаГородская средаОбществоПроект "Умный город"Рейтинг
 
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