https://crimea.ria.ru/20240615/sevastopol-voshel-v-troyku-samykh-umnykh-krupnykh-gorodov-rossii-1138135816.html

Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов России

Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов России - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Севастополь вошел в тройку самых "умных" крупных городов России

Севастополь вошел в тройку лидеров по эффективности реализации проекта "Умный город" среди крупных городов России с населением от 250 тысяч до 1 миллиона... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T21:05

2024-06-15T21:05

2024-06-15T21:05

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в тройку лидеров по эффективности реализации проекта "Умный город" среди крупных городов России с населением от 250 тысяч до 1 миллиона жителей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Первое место в этой номинации заняла Тюмень, второе – Владивосток.Градоначальник отметил, что приоритетный проект "Умный город" в Севастополе в первую очередь ориентирован на человека и реализуется по четырем направлениям. Одно из них – "Цифровая образовательная среда Севастополя". Это новейшая система учета успеваемости в электронном виде для школ и других учебных заведений города. Ее функциями пользуются 74 школы, более 62 тысячи учеников и более 53 тысячи родителей.Также в городе реализуется единая система оперативного реагирования на происшествия "Безопасный город". Системой пользуются около 800 представителей органов власти, ресурсоснабжающих компаний, правоохранительных органов и специальных служб. В комплекс "Безопасный город" интегрирована единая цифровая платформа видеонаблюдения "Аргус", благодаря которой в Севастополе раскрыто 118 преступлений.Кроме того, в Севастополе осуществляют цифровизацию системы транспорта и транспортной инфраструктуры. Весь общественный транспорт Севастополя оснащен системами безналичной оплаты, при этом более 80% транспорта оснащено системами видеонаблюдения салонов, указал Развожаев.Четвертое направление – туристическая платформа Севастополя. Это комплексная система информирования туристов и жителей региона о достопримечательностях города. На сегодняшний день в системе насчитывается более 400 объектов для отдыха и туризма и более 90 маршрутов.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь попал в топ-20 рейтинга по качеству жизни в регионахКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторовСевастополь вышел в лидеры по динамике рынка труда

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, городская среда, общество, проект "умный город", рейтинг