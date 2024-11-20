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Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
В следующем году еще два крупных мобильных оператора отключат роуминг для граждан других регионов РФ, приезжающих в Крым. Об этом в ходе заседания коллегии... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T12:56
2024-11-20T12:56
2024-11-20T12:56
мобильная связь
роуминг
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альберт куршутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В следующем году еще два крупных мобильных оператора отключат роуминг для граждан других регионов РФ, приезжающих в Крым. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства внутренней политики, информации и связи РК сообщил глава ведомства Альберт Куршутов."Из операторов так называемой "большой четверки" один уже убрал роуминг. Еще у двоих вскоре тоже будут убраны. Вопрос остался относительно четвертого, по информации из СМИ, в компании МТС якобы не согласны с рядом каких-то моментов. Но в любом случае у них были самые низкие тарифы по сравнению с остальными", - сказал министр.Эта проблема, по его словам, будет решена в том числе благодаря работе Федеральной антимонопольной службы. Крым станет безроуминговым пространством, уверен Куршутов.Он также упомянул, что для крымчан, переезжающих в другие регионы, роуминг уже полностью отменен. Исключение составляет только плата за дополнительный трафик в том случае, если человек хочет получать больше интернета, чем предлагает мобильный оператор.Ранее отмену платы за услуги роуминга в Крыму анонсировала компания "Мегафон" - это произойдет не позднее 28 февраля 2025 года. На такой шаг компания пошла после выданного ей предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).20 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что для обеспечения качества связи на полуострове установят 60 новых вышек мобильной связи. Крымские операторы связи после выделения радиочастот для развертывания сети 5G готовы приступить к разработке инвестиционных проектов и закупке оборудования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевлеВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенниковКак туристу в Крыму не платить за роуминг
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мобильная связь, роуминг, крым, новости крыма, альберт куршутов, мининформ крыма, связь в крыму
Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
В Крыму полностью отключат роуминг для жителей других регионов - мининформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В следующем году еще два крупных мобильных оператора отключат роуминг для граждан других регионов РФ, приезжающих в Крым. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства внутренней политики, информации и связи РК сообщил глава ведомства Альберт Куршутов.
"Из операторов так называемой "большой четверки" один уже убрал роуминг. Еще у двоих вскоре тоже будут убраны. Вопрос остался относительно четвертого, по информации из СМИ, в компании МТС якобы не согласны с рядом каких-то моментов. Но в любом случае у них были самые низкие тарифы по сравнению с остальными", - сказал министр.
Эта проблема, по его словам, будет решена в том числе благодаря работе Федеральной антимонопольной службы. Крым станет безроуминговым пространством, уверен Куршутов.
"Никуда мы от этого не денемся. Невозможно, находясь на территории одного государства, переходить на какие-то дополнительные условия, дополнительные оплаты просто от того, что ты переезжаешь из региона в регион", - подчеркнул министр.
Он также упомянул, что для крымчан, переезжающих в другие регионы, роуминг уже полностью отменен. Исключение составляет только плата за дополнительный трафик в том случае, если человек хочет получать больше интернета, чем предлагает мобильный оператор.
Ранее отмену платы за услуги роуминга в Крыму анонсировала компания "Мегафон"
- это произойдет не позднее 28 февраля 2025 года. На такой шаг компания пошла после выданного ей предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
20 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что для обеспечения качества связи на полуострове установят 60 новых вышек
мобильной связи. Крымские операторы связи после выделения радиочастот для развертывания сети 5G готовы приступить к разработке инвестиционных проектов и закупке оборудования.
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