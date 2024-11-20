Рейтинг@Mail.ru
Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241120/esche-dva-mobilnykh-operatora-otklyuchat-rouming-v-krymu-1141995385.html
Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
В следующем году еще два крупных мобильных оператора отключат роуминг для граждан других регионов РФ, приезжающих в Крым. Об этом в ходе заседания коллегии... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T12:56
2024-11-20T12:56
мобильная связь
роуминг
крым
новости крыма
альберт куршутов
мининформ крыма
связь в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645803_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b93b2de2b849b6135c7166357f040eb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В следующем году еще два крупных мобильных оператора отключат роуминг для граждан других регионов РФ, приезжающих в Крым. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства внутренней политики, информации и связи РК сообщил глава ведомства Альберт Куршутов."Из операторов так называемой "большой четверки" один уже убрал роуминг. Еще у двоих вскоре тоже будут убраны. Вопрос остался относительно четвертого, по информации из СМИ, в компании МТС якобы не согласны с рядом каких-то моментов. Но в любом случае у них были самые низкие тарифы по сравнению с остальными", - сказал министр.Эта проблема, по его словам, будет решена в том числе благодаря работе Федеральной антимонопольной службы. Крым станет безроуминговым пространством, уверен Куршутов.Он также упомянул, что для крымчан, переезжающих в другие регионы, роуминг уже полностью отменен. Исключение составляет только плата за дополнительный трафик в том случае, если человек хочет получать больше интернета, чем предлагает мобильный оператор.Ранее отмену платы за услуги роуминга в Крыму анонсировала компания "Мегафон" - это произойдет не позднее 28 февраля 2025 года. На такой шаг компания пошла после выданного ей предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).20 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что для обеспечения качества связи на полуострове установят 60 новых вышек мобильной связи. Крымские операторы связи после выделения радиочастот для развертывания сети 5G готовы приступить к разработке инвестиционных проектов и закупке оборудования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевлеВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенниковКак туристу в Крыму не платить за роуминг
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128645803_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2dea8453e5c255a03ee8ec55893bc949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мобильная связь, роуминг, крым, новости крыма, альберт куршутов, мининформ крыма, связь в крыму
Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму

В Крыму полностью отключат роуминг для жителей других регионов - мининформ

12:56 20.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В следующем году еще два крупных мобильных оператора отключат роуминг для граждан других регионов РФ, приезжающих в Крым. Об этом в ходе заседания коллегии Министерства внутренней политики, информации и связи РК сообщил глава ведомства Альберт Куршутов.
"Из операторов так называемой "большой четверки" один уже убрал роуминг. Еще у двоих вскоре тоже будут убраны. Вопрос остался относительно четвертого, по информации из СМИ, в компании МТС якобы не согласны с рядом каких-то моментов. Но в любом случае у них были самые низкие тарифы по сравнению с остальными", - сказал министр.
Эта проблема, по его словам, будет решена в том числе благодаря работе Федеральной антимонопольной службы. Крым станет безроуминговым пространством, уверен Куршутов.
"Никуда мы от этого не денемся. Невозможно, находясь на территории одного государства, переходить на какие-то дополнительные условия, дополнительные оплаты просто от того, что ты переезжаешь из региона в регион", - подчеркнул министр.
Он также упомянул, что для крымчан, переезжающих в другие регионы, роуминг уже полностью отменен. Исключение составляет только плата за дополнительный трафик в том случае, если человек хочет получать больше интернета, чем предлагает мобильный оператор.
Ранее отмену платы за услуги роуминга в Крыму анонсировала компания "Мегафон" - это произойдет не позднее 28 февраля 2025 года. На такой шаг компания пошла после выданного ей предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
20 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что для обеспечения качества связи на полуострове установят 60 новых вышек мобильной связи. Крымские операторы связи после выделения радиочастот для развертывания сети 5G готовы приступить к разработке инвестиционных проектов и закупке оборудования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мобильная связь в Крыму и на материке: где дешевле
В Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников
Как туристу в Крыму не платить за роуминг
 
Мобильная связьРоумингКрымНовости КрымаАльберт КуршутовМининформ КрымаСвязь в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Уничтожена заблокированная группировка ВСУ в Курской области
13:52Новости СВО: ликвидированы свыше 1600 украинских боевиков за сутки
13:35Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь России
13:24Обломки беспилотника с боезарядом нашли на улице в Севастополе
12:56Еще два мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
12:40В Крыму установят систему видеонаблюдения на основе ИИ
12:28Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе
12:18Пожар в многоэтажке Севастополя полностью потушили
12:16Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"
12:15В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву
12:08Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
12:01Пожар в Севастополе: из горящей пятиэтажки эвакуировали 78 человек
11:32Следком назвал предварительную причину пожара в многоэтажке Севастополя
11:23Новая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин
11:17Канатная дорога на Ай-Петри в Ялте остановлена из-за непогоды
11:0360 станций мобильной связи установят в Крыму в 2025 году
10:39"Смотрим – полыхает все": все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе
10:11В Севастополе глава ЖСК похитил у пайщика 13 млн рублей – дело в суде
10:04Два села Белогорского района Крыма обесточены из-за аварии
09:57Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке
Лента новостейМолния