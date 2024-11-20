https://crimea.ria.ru/20241120/pozhar-v-sevastopole-iz-goryaschey-pyatietazhki-evakuirovali-78-chelovek-1141993680.html

Пожар в Севастополе: из горящей пятиэтажки эвакуировали 78 человек

Пожар в Севастополе: из горящей пятиэтажки эвакуировали 78 человек - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Пожар в Севастополе: из горящей пятиэтажки эвакуировали 78 человек

На пожаре в Севастополе эвакуировали 78 жильцов горящей пятиэтажки. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. На пожаре в Севастополе эвакуировали 78 жильцов горящей пятиэтажки. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате ЧП погиб мужчина, еще одна женщина госпитализирована.В 9:41 пламя локализовано, проливка конструкций продолжается. По предварительному заключению специалистов, возгорание началось в квартире на 3 или 4 этаже. Сейчас на месте работает пожарно-техническая лаборатория.На месте ЧП по поручению губернатора работает директор департамента безопасности Алексей Краснокутский.Пожар в многоэтажке в Севастополе>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком назвал предварительную причину пожара в многоэтажке Севастополя"Смотрим – полыхает все": все о пожаре в пятиэтажном доме в СевастополеНа пожаре в Севастополе погиб мужчина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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