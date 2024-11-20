Пожар в Севастополе: из горящей пятиэтажки эвакуировали 78 человек
На пожаре в Севастополе эвакуировали 78 жильцов горящей пятиэтажки
12:01 20.11.2024 (обновлено: 12:03 20.11.2024)
© РИА Новости КрымПожар в Севастополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. На пожаре в Севастополе эвакуировали 78 жильцов горящей пятиэтажки. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц. Огонь повредил семь квартир и чердак. В результате ЧП погиб мужчина, еще одна женщина госпитализирована.
"78 человек, включая двоих детей, были эвакуированы. Один человек погиб, а одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии", - сообщил Развожаев.
В 9:41 пламя локализовано, проливка конструкций продолжается. По предварительному заключению специалистов, возгорание началось в квартире на 3 или 4 этаже. Сейчас на месте работает пожарно-техническая лаборатория.
На месте ЧП по поручению губернатора работает директор департамента безопасности Алексей Краснокутский.
"По поручению губернатора жильцам пострадавших квартир будет оказана вся необходимая помощь. Организована работа по восстановлению документов, и для тех, кому это необходимо, будет предоставлено временное жилье в пансионате "Лазурь". Также в кинотеатре "Москва" развернут штаб, где жильцы получат консультации специалистов, включая соцзащиту и горячее питание", - сказал Краснокутский.
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