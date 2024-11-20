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На пожаре в Севастополе погиб мужчина - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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На пожаре в Севастополе погиб мужчина
На пожаре в Севастополе погиб мужчина - РИА Новости Крым, 20.11.2024
На пожаре в Севастополе погиб мужчина
На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе найдено тело пожилого мужчины, предварительная площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Об... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе найдено тело пожилого мужчины, предварительная площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Рано утром в среду в пятиэтажном жилом доме на улице Хрусталева в Севастополе произошло возгорание, из здания эвакуировали жильцов.Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже.В МЧС Севастополя сообщили, что также пострадала и госпитализирована женщина.По информации властей, пожар возник в квартире на втором этаже. Дальше огонь начал распространяться выше и, по предварительной информации, охватил восемь квартир.На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники, в том числе восемь автоцистерн.По поручению губернатора на место выехал директор департамента безопасности Алексей Краснокутский. Для эвакуированных развернут пункт временного размещения в кинотеатре "Москва".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, мчс севастополя, михаил развожаев, пожар
На пожаре в Севастополе погиб мужчина

В Севастополе при пожаре в многоэтажке погиб пожилой мужчина

09:14 20.11.2024 (обновлено: 09:22 20.11.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе найдено тело пожилого мужчины, предварительная площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Рано утром в среду в пятиэтажном жилом доме на улице Хрусталева в Севастополе произошло возгорание, из здания эвакуировали жильцов.
Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже.

"Предварительная площадь пожара – около 200 квадратных метров. Объявлен ранг пожара №2. Спасены 23 человека, из них один ребенок. К сожалению, есть один погибший – пожилой мужчина, его личность сейчас устанавливается", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В МЧС Севастополя сообщили, что также пострадала и госпитализирована женщина.
По информации властей, пожар возник в квартире на втором этаже. Дальше огонь начал распространяться выше и, по предварительной информации, охватил восемь квартир.
На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники, в том числе восемь автоцистерн.
По поручению губернатора на место выехал директор департамента безопасности Алексей Краснокутский. Для эвакуированных развернут пункт временного размещения в кинотеатре "Москва".
"Будем решать вопрос по дальнейшему размещению людей, квартиры которых пострадали. Просьба сохранять спокойствие. Огнеборцы прикладывают все силы для скорейшей ликвидации происшествия", – добавил Развожаев.
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СевастопольНовостиМЧС СевастополяМихаил РазвожаевПожар
 
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