https://crimea.ria.ru/20241120/na-pozhare-v-sevastopole-pogib-muzhchina-1141989172.html

На пожаре в Севастополе погиб мужчина

На пожаре в Севастополе погиб мужчина - РИА Новости Крым, 20.11.2024

На пожаре в Севастополе погиб мужчина

На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе найдено тело пожилого мужчины, предварительная площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Об... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T09:14

2024-11-20T09:14

2024-11-20T09:22

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. На пожаре в пятиэтажном жилом доме в Севастополе найдено тело пожилого мужчины, предварительная площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Рано утром в среду в пятиэтажном жилом доме на улице Хрусталева в Севастополе произошло возгорание, из здания эвакуировали жильцов.Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже.В МЧС Севастополя сообщили, что также пострадала и госпитализирована женщина.По информации властей, пожар возник в квартире на втором этаже. Дальше огонь начал распространяться выше и, по предварительной информации, охватил восемь квартир.На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники, в том числе восемь автоцистерн.По поручению губернатора на место выехал директор департамента безопасности Алексей Краснокутский. Для эвакуированных развернут пункт временного размещения в кинотеатре "Москва".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, мчс севастополя, михаил развожаев, пожар