https://crimea.ria.ru/20241120/gde-v-simferopole-stroyat-detskie-sady-1141965702.html

Где в Симферополе строят детские сады

Где в Симферополе строят детские сады - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Где в Симферополе строят детские сады

Детские сады в Центральном и Железнодорожном районах Симферополя заполнены на 100%, а в других районах города фиксируется недобор детей в группах. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T09:38

2024-11-20T09:38

2024-11-20T09:38

радио "спутник в крыму"

детский сад

крым

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образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Детские сады в Центральном и Железнодорожном районах Симферополя заполнены на 100%, а в других районах города фиксируется недобор детей в группах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина.Причина тому – нежелание родителей отдавать детей в те дошкольные учреждения, которые находятся не в шаговой доступности, считает Сухина. "Жители хотят, чтобы детский сад находился рядом с подъездом. Но не все так просто, потому что центральная часть города в свое время была активно застроена, и земельных участков свободных нет. Но есть транспортная доступность в Симферополе, чтобы определить ребенка в дошкольное учреждение", – прокомментировала глава управления.При этом в городе продолжается строительство новых детсадов, в том числе в тех микрорайонах, население которых продолжает расти, подчеркнула она.Также в рамках федеральной программы построен детсад в микрорайоне Маршала Жукова, на улице Уркуста, и еще два в микрорайоне Пневматика, на улице Балаклавской – на 260 и 350 мест соответственно. А в микрорайоне Город мира появились детсады "Буратино" и "Золотой ключик" на 260 мест каждый, добавила она.Потребность в детских дошкольных учреждениях, по словам Сухиной, остро испытывают жители микрорайона Марьино. Здесь есть детский сад "Капитошка", но этого мало."Вопрос пока стоит о строительстве дороги на Южный берег. Земельные участки уже сформированы и получили кадастровые номера. Но это вопрос будущего", – заметила Сухина.Поэтому пока решается вопрос о реконструкции имеющихся объектов. В частности, в программу развития отрасли образования республики внесен детский сад "Золотая рыбка", восстановление которого уже идет, сказала она.Также продолжается реконструкция проблемного объекта – дошкольного учреждения "Дельфин".Она отметила, что получить информацию о том, в каких детских садах сейчас есть свободные места, можно на сайте департамента образования города, а также непосредственно в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых детских сада открыли в ЕвпаторииСемь земельных участков выделены под новые школы в СимферополеАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский сад, крым, симферополь, татьяна сухина, благоустройство, дети, образование в крыму и севастополе, общество, новости крыма