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Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке
Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке
Посольство США в Киеве сообщило о закрытии учреждения после получения данных о том, что на столицу Украины якобы ожидается мощная атака с воздуха. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T09:57
2024-11-20T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Посольство США в Киеве сообщило о закрытии учреждения после получения данных о том, что на столицу Украины якобы ожидается мощная атака с воздуха. Об этом говорится на странице Госдепа США в соцсети X в разделе информации для американских граждан на Украине.Посольство рекомендует согражданам "быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги".В ночь на среду и утром в ряде регионов Украины прогремели взрывы, в частности, в Киеве, Киевской области (Бровары и Борисполь), Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях, а также в Житомире.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
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украина, киев, сша, новости, воздушная тревога на украине, в мире
Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке

Посольство США в Киеве прекратило работу на фоне сообщения о возможной воздушной атаке

09:57 20.11.2024 (обновлено: 09:58 20.11.2024)
 
© Фото : Полиция КиеваПосольство США в Киеве
Посольство США в Киеве
© Фото : Полиция Киева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Посольство США в Киеве сообщило о закрытии учреждения после получения данных о том, что на столицу Украины якобы ожидается мощная атака с воздуха. Об этом говорится на странице Госдепа США в соцсети X в разделе информации для американских граждан на Украине.
"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться", - говорится в сообщении.
Посольство рекомендует согражданам "быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги".
В ночь на среду и утром в ряде регионов Украины прогремели взрывы, в частности, в Киеве, Киевской области (Бровары и Борисполь), Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях, а также в Житомире.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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