https://crimea.ria.ru/20241120/posolstvo-ssha-v-kieve-zakrylos-posle-soobscheniya-o-moschnoy-vozdushnoy-atake-1141990034.html
Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке
Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке
Посольство США в Киеве сообщило о закрытии учреждения после получения данных о том, что на столицу Украины якобы ожидается мощная атака с воздуха. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T09:57
2024-11-20T09:57
2024-11-20T09:58
украина
киев
сша
новости
воздушная тревога на украине
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111070/56/1110705635_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_1fddcdb589f4f467075ea0def9c72129.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Посольство США в Киеве сообщило о закрытии учреждения после получения данных о том, что на столицу Украины якобы ожидается мощная атака с воздуха. Об этом говорится на странице Госдепа США в соцсети X в разделе информации для американских граждан на Украине.Посольство рекомендует согражданам "быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги".В ночь на среду и утром в ряде регионов Украины прогремели взрывы, в частности, в Киеве, Киевской области (Бровары и Борисполь), Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях, а также в Житомире.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
украина
киев
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111070/56/1110705635_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_796aa43630f8cf62fa459042c58695ef.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, сша, новости, воздушная тревога на украине, в мире
Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке
Посольство США в Киеве прекратило работу на фоне сообщения о возможной воздушной атаке
09:57 20.11.2024 (обновлено: 09:58 20.11.2024)