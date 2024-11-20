https://crimea.ria.ru/20241120/posolstvo-ssha-v-kieve-zakrylos-posle-soobscheniya-o-moschnoy-vozdushnoy-atake-1141990034.html

Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке

Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Посольство США в Киеве закрылось после сообщения о мощной воздушной атаке

Посольство США в Киеве сообщило о закрытии учреждения после получения данных о том, что на столицу Украины якобы ожидается мощная атака с воздуха. Об этом... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T09:57

2024-11-20T09:57

2024-11-20T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Посольство США в Киеве сообщило о закрытии учреждения после получения данных о том, что на столицу Украины якобы ожидается мощная атака с воздуха. Об этом говорится на странице Госдепа США в соцсети X в разделе информации для американских граждан на Украине.Посольство рекомендует согражданам "быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги".В ночь на среду и утром в ряде регионов Украины прогремели взрывы, в частности, в Киеве, Киевской области (Бровары и Борисполь), Полтавской, Хмельницкой и Харьковской областях, а также в Житомире.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, сша, новости, воздушная тревога на украине, в мире