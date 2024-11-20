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"Смотрим – полыхает все": все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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"Смотрим – полыхает все": все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе
"Смотрим – полыхает все": все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.11.2024
"Смотрим – полыхает все": все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе
В загоревшемся пятиэтажном жилом доме в Севастополе на улице Хрусталева к этому часу ликвидировано открытое горение, продолжается проливка конструкций, на месте РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T10:39
2024-11-20T11:42
крым
мчс севастополя
пожар
михаил развожаев
прокуратура города севастополя
происшествия
пожар в многоэтажке в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В загоревшемся пятиэтажном жилом доме в Севастополе на улице Хрусталева к этому часу ликвидировано открытое горение, продолжается проливка конструкций, на месте работают сотрудники экстренных служб, сообщает региональное управление МЧС.ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели начали эвакуировать жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц.По словам жильцов дома, сначала они увидели дым в районе четвертого этажа. После – пожарных и полицию, началась эвакуация. Сотрудникам МЧС удалось спасти 23 человек, в том числе одного ребенка. Один человек погиб. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что это пожилой мужчина, его личность устанавливается. Также пострадала и госпитализирована женщина.На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники, в том числе восемь автоцистерн. Площадь пожара – около 200 квадратных метров. Предварительно, возгорание произошло в квартире на втором этаже, затем огонь начал распространяться выше и охватил семь квартир.Местные власти проинформировали, что для эвакуированных развернут пункт временного размещения в кинотеатре "Москва".Как сообщил корреспондент РИА Новости Крым с места события, по состоянию на 10:00 жителей дома начали пускать в непострадавшие квартиры. По словам директора департамента безопасности Алексея Краснокутского, на данный момент идет сбор информации по вопросу размещения людей, жилье которых сгорело.Прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов держит на контроле установление причин пожара, а также своевременное оказание помощи эвакуированным гражданам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в КрымуНа пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, мчс севастополя, пожар, михаил развожаев, прокуратура города севастополя, происшествия, пожар в многоэтажке в севастополе
"Смотрим – полыхает все": все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе

Пожар в пятиэтажном доме в Севастополе – что известно к этому часу

10:39 20.11.2024 (обновлено: 11:42 20.11.2024)
 
© МЧС РоссииПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В загоревшемся пятиэтажном жилом доме в Севастополе на улице Хрусталева к этому часу ликвидировано открытое горение, продолжается проливка конструкций, на месте работают сотрудники экстренных служб, сообщает региональное управление МЧС.
ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели начали эвакуировать жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц.

"Открытое горение в севастопольской пятиэтажке ликвидировали. В 9:41 пламя локализовано, огня больше нет, проливка конструкций продолжается", – говорится в сообщении.

По словам жильцов дома, сначала они увидели дым в районе четвертого этажа. После – пожарных и полицию, началась эвакуация.

"Сначала не поняли, что произошло. Услышали шум какой-то, где-то в половину восьмого утра. Смотрим – дым валит, ориентировочно с четвертого этажа. Потом свет пропал, а дальше видим – стали ходить полицейские и просить всех выйти. Вышли – видим, что уже все сильно полыхает со второго по четвертый этаж", – рассказала одна из жительниц пятиэтажки.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 23 человек, в том числе одного ребенка. Один человек погиб. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что это пожилой мужчина, его личность устанавливается. Также пострадала и госпитализирована женщина.
На месте работают 83 специалиста и 12 единиц техники, в том числе восемь автоцистерн. Площадь пожара – около 200 квадратных метров. Предварительно, возгорание произошло в квартире на втором этаже, затем огонь начал распространяться выше и охватил семь квартир.
© РИА Новости КрымПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
Пожар в Севастополе
Местные власти проинформировали, что для эвакуированных развернут пункт временного размещения в кинотеатре "Москва".
Как сообщил корреспондент РИА Новости Крым с места события, по состоянию на 10:00 жителей дома начали пускать в непострадавшие квартиры. По словам директора департамента безопасности Алексея Краснокутского, на данный момент идет сбор информации по вопросу размещения людей, жилье которых сгорело.
Прокурор Ленинского района Севастополя Антон Кугатов держит на контроле установление причин пожара, а также своевременное оказание помощи эвакуированным гражданам.

"Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. При наличии оснований уполномоченными органами будет проведена процессуальная проверка с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела", – подытожили в прокуратуре.

© РИА Новости КрымПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
Пожар в Севастополе
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