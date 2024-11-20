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Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны" - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"
Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны" - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"
Формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты. Об РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T12:16
2024-11-20T12:16
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
евразия
политика
в мире
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".По его словам, сегодня мир является свидетелем исторического подъема евразийского макрорегиона, который обеспечивает львиную долю роста мировой экономики. Именно там расположены многие наиболее активно развивающиеся "незападные" центры многополярного мира, которые объединяет общая заинтересованность в стабильности и взаимовыгодном сотрудничестве. По его словам, такое видение разделяют не только в Азии. Это также понимают и "сохранившиеся здоровые силы в Европе, которые в условиях тотальной цензуры просто пока не решаются называть вещи своими именами".Визит президента России Владимира Путина в КНДР в июне этого года стал очередным шагом на пути к формированию многополярного миропорядка и новой архитектуры коллективной безопасности в Евразии, отметил ранее в комментарии РИА Новости Крым политолог и журналист Юрий Светов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО усиливает группировку на востоке под немыслимым предлогомМногополярный мир стал реальностью – ПутинНовая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), евразия, политика, в мире, россия, новости
Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"

Нарышкин: попытки Запада сеять хаос в Евразии укрепляют решимость России навести порядок

12:16 20.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, сегодня мир является свидетелем исторического подъема евразийского макрорегиона, который обеспечивает львиную долю роста мировой экономики. Именно там расположены многие наиболее активно развивающиеся "незападные" центры многополярного мира, которые объединяет общая заинтересованность в стабильности и взаимовыгодном сотрудничестве.

"А попытки Запада сеять хаос и раздор в Евразии только укрепляют решимость России и ее региональных партнеров навести порядок. Как представляется, формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир зациклившиеся на конфронтации евро-атлантические элиты", - сказал Нарышкин.

По его словам, такое видение разделяют не только в Азии. Это также понимают и "сохранившиеся здоровые силы в Европе, которые в условиях тотальной цензуры просто пока не решаются называть вещи своими именами".
Визит президента России Владимира Путина в КНДР в июне этого года стал очередным шагом на пути к формированию многополярного миропорядка и новой архитектуры коллективной безопасности в Евразии, отметил ранее в комментарии РИА Новости Крым политолог и журналист Юрий Светов.
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