https://crimea.ria.ru/20241120/naryshkin-nazval-vykhod-iz-tupika-yadernoy-voyny-1141992811.html

Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"

Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны" - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Нарышкин назвал выход из "тупика ядерной войны"

Формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты. Об РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T12:16

2024-11-20T12:16

2024-11-20T12:16

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

евразия

политика

в мире

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141993538_0:112:3069:1838_1920x0_80_0_0_ec20ad8fe05acf6881c22781180839a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Формирование евразийской архитектуры безопасности – наиболее осмысленный выход из тупика ядерной войны, к которому подталкивают мир евро-атлантические элиты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".По его словам, сегодня мир является свидетелем исторического подъема евразийского макрорегиона, который обеспечивает львиную долю роста мировой экономики. Именно там расположены многие наиболее активно развивающиеся "незападные" центры многополярного мира, которые объединяет общая заинтересованность в стабильности и взаимовыгодном сотрудничестве. По его словам, такое видение разделяют не только в Азии. Это также понимают и "сохранившиеся здоровые силы в Европе, которые в условиях тотальной цензуры просто пока не решаются называть вещи своими именами".Визит президента России Владимира Путина в КНДР в июне этого года стал очередным шагом на пути к формированию многополярного миропорядка и новой архитектуры коллективной безопасности в Евразии, отметил ранее в комментарии РИА Новости Крым политолог и журналист Юрий Светов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО усиливает группировку на востоке под немыслимым предлогомМногополярный мир стал реальностью – ПутинНовая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДР

евразия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), евразия, политика, в мире, россия, новости