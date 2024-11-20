https://crimea.ria.ru/20241120/fsb-zaderzhala-pod-kaliningradom-diversanta-iz-germanii-1141988836.html

ФСБ задержала под Калининградом диверсанта из Германии

ФСБ задержала под Калининградом диверсанта из Германии - РИА Новости Крым, 20.11.2024

ФСБ задержала под Калининградом диверсанта из Германии

При въезде в Калининградскую область из Польши задержан гражданин Германии, планировавший устроить диверсии на объектах энергетики региона. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T09:00

2024-11-20T09:00

2024-11-20T09:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

калининград

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. При въезде в Калининградскую область из Польши задержан гражданин Германии, планировавший устроить диверсии на объектах энергетики региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.При досмотре используемого им автомобиля Ford Focus изъято 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества, добавили в ведомстве.По данным ФСБ, задержанный проживал в Гамбурге. Его также подозревают в причастности к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте этого года.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Контрабанда взрывчатых веществ". Он заключен под стражу.Накануне ФСБ сообщила о задержании 38-летней жительницы Севастополя и 47-летнего жителя Ялты. По заданию СБУ они 13 ноября этого года взорвали автомобиль, которым управлял начальник штаба – первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота капитан 1 ранга Валерий Транковский. Офицер получил ранения, несовместимые с жизнью.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил бомбы для терактов: украинского агента задержали под КалугойПойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииДело о теракте заведено после гибели главного редактора курской газеты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), калининград, польша, германия, новости, диверсия, антитеррор