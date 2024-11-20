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Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин

Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин

Действующий президент США Джо Байден разрешил поставки на Украину противопехотных мин. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Washington Post. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T07:21

2024-11-20T07:21

2024-11-20T07:49

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

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поставки западного оружия украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент США Джо Байден разрешил поставки на Украину противопехотных мин. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Washington Post.Это решение – часть серии срочных мер, которые администрация Байдена предпринимает, чтобы помочь Киеву в его неуверенных военных действиях, говорится в материале. Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва примет ответные меры на ракетные удары из армейской тактической ракетной системы (ATACMS).Поставка противопехотных мин на Украину также потенциально спорна. Более 160 стран подписали международный договор, запрещающий их использование, отметив, что это неизбирательное оружие может нанести непоправимый вред гражданскому населению, однако давно Киев стремится заполучить их, отмечает издание.Пентагон считает, что предоставление мин является одним из тех шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России, заявили изданию чиновники.Использование противопехотных мин совместно с другими боеприпасами, которые США уже поставляют Украине, будут способствовать более эффективной обороне, отметил американский чиновник.Успехи России на поле боя заставили Белый дом искать новые способы помочь Киеву, особенно после победы избранного президента Дональда Трампа, который пообещал направить конфликт к скорейшему завершению, говорится в материале.Российские войска добились значительных успехов и в последние месяцы продвигаются самыми быстрыми темпами с 2022 года, подчеркивает издание. Украинские войска с трудом выстраивали оборонительные линии перед лицом вылетов беспилотников и штурмовых групп. Наземные мины могут помочь им укрепить оборону.Ни Россия, ни Соединенные Штаты не являются одними из 164 участников Оттавской конвенции, также известной как Договор о запрете мин, которая запрещает установку и передачу противопехотных наземных мин, отмечается в материале.Некоторые правозащитники заявили, что решение США предоставить противопехотные мины Украине, подписавшей Договор о запрете мин, – это черная метка для Вашингтона."Это шокирующее и разрушительное событие", – сказала Мэри Уэрхэм, заместитель директора отдела кризисов, конфликтов и вооружений правозащитной организации Human Rights Watch, которая заявила, что даже нестойкие мины представляют опасность для мирных жителей, требуют сложных усилий по очистке и не всегда надежно обезвреживаются. По состоянию на 2022 год в запасе Соединенных Штатов находилось около 3 миллионов противопехотных мин, пишет издание.Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Позже заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что в Белом доме напрямую не подтвердили, что администрация Байдена разрешила Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS. По его словам, Соединенные Штаты четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя.По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликтСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, в мире, поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины)