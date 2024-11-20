https://crimea.ria.ru/20241120/ukrainskie-bespilotniki-utrom-atakovali-samarskuyu-oblast-1141986622.html

Украинские беспилотники утром атаковали Самарскую область

Украинские беспилотники утром атаковали Самарскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Украинские беспилотники утром атаковали Самарскую область

Утром в среду отражена атака украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T07:40

2024-11-20T07:40

2024-11-20T07:53

самарская область

вячеслав федорищев

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Утром в среду отражена атака украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем, подчеркнул губернатор.В ночь на среду о попытке атаки вражеских беспилотников сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько дронов противника. Жертв и пострадавших нет.Кроме того, ночью четыре беспилотника были сбиты в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Также средства ПВО в ночь на среду сбили пять дронов над Смоленщиной, никто не пострадал.По данным Минобороны РФ, во вторник с 21:00 до 23:55 средства противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских дрона в различных регионах России, из них 32 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самарская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)