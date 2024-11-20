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Украинские беспилотники утром атаковали Самарскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Украинские беспилотники утром атаковали Самарскую область
Украинские беспилотники утром атаковали Самарскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Украинские беспилотники утром атаковали Самарскую область
Утром в среду отражена атака украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T07:40
2024-11-20T07:53
самарская область
вячеслав федорищев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Утром в среду отражена атака украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем, подчеркнул губернатор.В ночь на среду о попытке атаки вражеских беспилотников сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько дронов противника. Жертв и пострадавших нет.Кроме того, ночью четыре беспилотника были сбиты в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.Также средства ПВО в ночь на среду сбили пять дронов над Смоленщиной, никто не пострадал.По данным Минобороны РФ, во вторник с 21:00 до 23:55 средства противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских дрона в различных регионах России, из них 32 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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самарская область, вячеслав федорищев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские беспилотники утром атаковали Самарскую область

Самарская область утром атакована украинскими беспилотнками

07:40 20.11.2024 (обновлено: 07:53 20.11.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Утром в среду отражена атака украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
"Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены 6 БПЛА", – написал глава региона.
По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет. Ситуация находится под контролем, подчеркнул губернатор.
В ночь на среду о попытке атаки вражеских беспилотников сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, средства ПВО обнаружили и уничтожили несколько дронов противника. Жертв и пострадавших нет.
Кроме того, ночью четыре беспилотника были сбиты в Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Также средства ПВО в ночь на среду сбили пять дронов над Смоленщиной, никто не пострадал.
По данным Минобороны РФ, во вторник с 21:00 до 23:55 средства противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских дрона в различных регионах России, из них 32 – над Брянской областью.
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Самарская областьВячеслав ФедорищевНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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