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Бухту Севастополя закроют защитными бонами
Бухту Севастополя закроют защитными бонами - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Бухту Севастополя закроют защитными бонами
В Балаклавской бухте Севастополя начинают устанавливать боносетевые заграждения в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T14:28
2024-11-20T14:28
2024-11-20T14:28
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новости крыма
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черное море
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклавской бухте Севастополя начинают устанавливать боносетевые заграждения в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, такое решение приняли на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания после теракта на пляже Учкуевка. Губернатор уточнил, что в ближайшее время секции заграждения начнут стыковать друг с другом, затем поставят на воду. После того, как защитные сооружения установят, вход и выход из бухты в ночное время будет ограничен для гражданского морского транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавскую бухту будут закрывать на ночьПляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУИзменены правила пограничного режима для маломерных судов
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РИА Новости Крым
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севастополь, балаклава, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, михаил развожаев, черное море, атаки всу на крым
Бухту Севастополя закроют защитными бонами
Балаклавскую бухту Севастополя закроют защитными заграждениями