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Бухту Севастополя закроют защитными бонами - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Бухту Севастополя закроют защитными бонами
Бухту Севастополя закроют защитными бонами - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Бухту Севастополя закроют защитными бонами
В Балаклавской бухте Севастополя начинают устанавливать боносетевые заграждения в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T14:28
2024-11-20T14:28
севастополь
балаклава
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
михаил развожаев
черное море
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклавской бухте Севастополя начинают устанавливать боносетевые заграждения в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, такое решение приняли на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания после теракта на пляже Учкуевка. Губернатор уточнил, что в ближайшее время секции заграждения начнут стыковать друг с другом, затем поставят на воду. После того, как защитные сооружения установят, вход и выход из бухты в ночное время будет ограничен для гражданского морского транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавскую бухту будут закрывать на ночьПляж, туристы и укрытия: как оборудовали Учкуевку на случай атак ВСУИзменены правила пограничного режима для маломерных судов
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РИА Новости Крым
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севастополь, балаклава, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, михаил развожаев, черное море, атаки всу на крым
Бухту Севастополя закроют защитными бонами

Балаклавскую бухту Севастополя закроют защитными заграждениями

14:28 20.11.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе установят боносетевые заграждения в Балаклавской бухте
В Севастополе установят боносетевые заграждения в Балаклавской бухте
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Балаклавской бухте Севастополя начинают устанавливать боносетевые заграждения в целях безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, такое решение приняли на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания после теракта на пляже Учкуевка.
"Боносетевые заграждения — это барьеры, задача которых — защитить акваторию от диверсантов и морских дронов. Заграждения сконструированы так, что протаранить их не получится. При этом инженеры позаботились о том, чтобы заграждения не мешали морской фауне и не нарушалась экология бухты", - написал Развожаев в своем Telegram - канале.
Губернатор уточнил, что в ближайшее время секции заграждения начнут стыковать друг с другом, затем поставят на воду.
После того, как защитные сооружения установят, вход и выход из бухты в ночное время будет ограничен для гражданского морского транспорта.
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СевастопольБалаклаваБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаМихаил РазвожаевЧерное мореАтаки ВСУ на Крым
 
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