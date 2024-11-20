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США разрешили удары Storm Shadow вглубь России - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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США разрешили удары Storm Shadow вглубь России
США разрешили удары Storm Shadow вглубь России - РИА Новости Крым, 20.11.2024
США разрешили удары Storm Shadow вглубь России
США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщает в среду британская газета The Times. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T16:13
2024-11-20T16:50
storm shadow
новости
сша
оружие
поставки западного оружия украине
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщает в среду британская газета The Times.По данным источников издания, изначально США не разрешали использовать свои технологии при ударах англо-французскими ракетами Storm Shadow по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации. Однако теперь возражения сняты. Вслед за этим свою позицию поменял и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку Storm Shadow наводятся с использованием американских систем. Официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет, уточняется в публикации.Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь РоссииНа что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных мин
https://crimea.ria.ru/20241120/rakety-atacms-naskolko-effektivna-protiv-nikh-rossiyskaya-pvo-1142001673.html
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storm shadow, новости, сша, оружие, поставки западного оружия украине, политика, россия
США разрешили удары Storm Shadow вглубь России

Times: США разрешили Киеву бить ракетами Storm Shadow по территории России

16:13 20.11.2024 (обновлено: 16:50 20.11.2024)
 
© AP Photo Lewis JolyБританская ракета Storm Shadow
Британская ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo Lewis Joly
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщает в среду британская газета The Times.
По данным источников издания, изначально США не разрешали использовать свои технологии при ударах англо-французскими ракетами Storm Shadow по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации. Однако теперь возражения сняты. Вслед за этим свою позицию поменял и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Если раньше он высказывался сдержанно, то после одобрения ударов со стороны США решил "отбросить осторожность", - сказано в материале.
Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку Storm Shadow наводятся с использованием американских систем. Официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет, уточняется в публикации.
Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".
Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
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