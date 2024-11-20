https://crimea.ria.ru/20241120/ssha-razreshili-udary-storm-shadow-vglub-rossii-1142002838.html

США разрешили удары Storm Shadow вглубь России

США разрешили удары Storm Shadow вглубь России - РИА Новости Крым, 20.11.2024

США разрешили удары Storm Shadow вглубь России

США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщает в среду британская газета The Times. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T16:13

2024-11-20T16:13

2024-11-20T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщает в среду британская газета The Times.По данным источников издания, изначально США не разрешали использовать свои технологии при ударах англо-французскими ракетами Storm Shadow по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации. Однако теперь возражения сняты. Вслед за этим свою позицию поменял и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку Storm Shadow наводятся с использованием американских систем. Официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет, уточняется в публикации.Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением. Позднее эта информация была удалена.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь РоссииНа что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных мин

https://crimea.ria.ru/20241120/rakety-atacms-naskolko-effektivna-protiv-nikh-rossiyskaya-pvo-1142001673.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

storm shadow, новости, сша, оружие, поставки западного оружия украине, политика, россия