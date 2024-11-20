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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.11.2024
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе в среду остановили морское сообщение. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T15:37
2024-11-20T15:37
2024-11-20T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду остановили морское сообщение. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Причины остановки не называются.При этом для пассажиров организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, который следует от площадей Нахимова и Захарова.Движение автотранспорта по Крымскому мосту также было приостановлено ранее в среду, пока проезд остается закрытым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бухту Севастополя закроют защитными бонамиБалаклавскую бухту будут закрывать на ночьВ Севастополе шторм сдвинул причал
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РИА Новости Крым
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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд
15:37 20.11.2024 (обновлено: 15:39 20.11.2024)