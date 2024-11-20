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В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.11.2024

В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе в среду остановили морское сообщение. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T15:37

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду остановили морское сообщение. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Причины остановки не называются.При этом для пассажиров организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, который следует от площадей Нахимова и Захарова.Движение автотранспорта по Крымскому мосту также было приостановлено ранее в среду, пока проезд остается закрытым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бухту Севастополя закроют защитными бонамиБалаклавскую бухту будут закрывать на ночьВ Севастополе шторм сдвинул причал

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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