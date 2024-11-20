Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241120/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1142001438.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 20.11.2024
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе в среду остановили морское сообщение. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T15:37
2024-11-20T15:39
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
логистика
департамент транспорта севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326644_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_8927f768e2eb741549ff1869fbbc1660.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду остановили морское сообщение. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Причины остановки не называются.При этом для пассажиров организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, который следует от площадей Нахимова и Захарова.Движение автотранспорта по Крымскому мосту также было приостановлено ранее в среду, пока проезд остается закрытым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бухту Севастополя закроют защитными бонамиБалаклавскую бухту будут закрывать на ночьВ Севастополе шторм сдвинул причал
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326644_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4029eb99a680db13510c2efbefa88e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, логистика, департамент транспорта севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

15:37 20.11.2024 (обновлено: 15:39 20.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду остановили морское сообщение. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Причины остановки не называются.
При этом для пассажиров организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, который следует от площадей Нахимова и Захарова.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту также было приостановлено ранее в среду, пока проезд остается закрытым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бухту Севастополя закроют защитными бонами
Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь
В Севастополе шторм сдвинул причал
 
СевастопольМорской транспортПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортЛогистикаДепартамент транспорта СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала