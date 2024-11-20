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Орден Мужества посмертно: в Крыму простились с героем спецоперации
Орден Мужества посмертно: в Крыму простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Орден Мужества посмертно: в Крыму простились с героем спецоперации
В Черноморском районе Крыма простились с героем спецоперации, отдавшим свою жизнь за Родину. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T16:55
2024-11-20T16:55
2024-11-20T16:55
черноморский район
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александр дудинов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма простились с героем спецоперации, отдавшим свою жизнь за Родину. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.В августе этого года в зоне проведения СВО погиб рядовой Колодий Геннадий Сергеевич 1982 года рождения.Исполняя свой воинский долг Геннадий Колодий показал пример мужества, героизма, храбрости и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца оставаясь верным воинской присяге, сказал глава администрации. Родина высоко оценила подвиг героя, представив его к высокой государственной награде – Ордену Мужества (посмертно).
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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черноморский район, утраты, память, новости сво, герои сво, александр дудинов, новости крыма
Орден Мужества посмертно: в Крыму простились с героем спецоперации
В Черноморском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма простились с героем спецоперации, отдавшим свою жизнь за Родину. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.
В августе этого года в зоне проведения СВО погиб рядовой Колодий Геннадий Сергеевич 1982 года рождения.
"Наш земляк погиб как герой, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение, при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в составе подразделений мотострелкового батальона ВС Российской Федерации", – написал Александр Дудинов в своем Telegram-канале.
Исполняя свой воинский долг Геннадий Колодий показал пример мужества, героизма, храбрости и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца оставаясь верным воинской присяге, сказал глава администрации. Родина высоко оценила подвиг героя, представив его к высокой государственной награде – Ордену Мужества (посмертно).