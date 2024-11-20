https://crimea.ria.ru/20241120/orden-muzhestva-posmertno-v-krymu-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1142001109.html

Орден Мужества посмертно: в Крыму простились с героем спецоперации

Орден Мужества посмертно: в Крыму простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Орден Мужества посмертно: в Крыму простились с героем спецоперации

В Черноморском районе Крыма простились с героем спецоперации, отдавшим свою жизнь за Родину. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T16:55

2024-11-20T16:55

2024-11-20T16:55

черноморский район

утраты

память

новости сво

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александр дудинов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма простились с героем спецоперации, отдавшим свою жизнь за Родину. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Дудинов.В августе этого года в зоне проведения СВО погиб рядовой Колодий Геннадий Сергеевич 1982 года рождения.Исполняя свой воинский долг Геннадий Колодий показал пример мужества, героизма, храбрости и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца оставаясь верным воинской присяге, сказал глава администрации. Родина высоко оценила подвиг героя, представив его к высокой государственной награде – Ордену Мужества (посмертно).

черноморский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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