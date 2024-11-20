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Непогода остановила катера в Севастополе

Непогода остановила катера в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Непогода остановила катера в Севастополе

Вечером в среду в Севастополе приостанавливается движение пассажирских катеров в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T17:39

2024-11-20T17:39

2024-11-20T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе приостанавливается движение пассажирских катеров в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."В связи с ухудшениями погодных условий и небезопасной посадкой-высадкой пассажиров работа катерной линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка" приостанавливается до улучшения погодных условий", - сказано в сообщении.Ранее в городе в течение часа был закрыт рейд.Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе 20, 21 и 22 ноября усилится ветер до 25 метров в секунду. В Крыму также ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25-30 метров в секунду, сообщили ранее в республиканском главке МЧС России. На полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. В реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра, без достижения опасных отметок.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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