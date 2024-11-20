США выделяют Киеву новый пакет вооружений
США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на 275 млн долларов
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в среду в заявлении Пентагона.
"Министерство обороны сегодня объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", - сказано в заявлении.
В рамках нового транша киевский режим, в частности, войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотники, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.
Этот пакет является семидесятым траншем для Киева со стороны Штатов. Техника и вооружения предоставляются из запасов Минобороны США с августа 2021 года. Оценочная стоимость нового транша составляет 275 миллионов долларов, указано в заявлении.
Всего, по сообщению Пентагона, США выделили Украине более 61,3 миллиарда долларов на войну с РФ с начала правления администрации Байдена, в том числе около 60,7 миллиардов долларов с момента начала СВО.
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