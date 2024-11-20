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США выделяют Киеву новый пакет вооружений - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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США выделяют Киеву новый пакет вооружений
США выделяют Киеву новый пакет вооружений - РИА Новости Крым, 20.11.2024
США выделяют Киеву новый пакет вооружений
США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в среду в заявлении Пентагона. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T18:31
2024-11-20T18:31
оружие
новости
сша
украина
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в среду в заявлении Пентагона.В рамках нового транша киевский режим, в частности, войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотники, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.Этот пакет является семидесятым траншем для Киева со стороны Штатов. Техника и вооружения предоставляются из запасов Минобороны США с августа 2021 года. Оценочная стоимость нового транша составляет 275 миллионов долларов, указано в заявлении.Всего, по сообщению Пентагона, США выделили Украине более 61,3 миллиарда долларов на войну с РФ с начала правления администрации Байдена, в том числе около 60,7 миллиардов долларов с момента начала СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных минСША разрешили удары Storm Shadow вглубь России
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оружие, новости, сша, украина, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, пентагон
США выделяют Киеву новый пакет вооружений

США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на 275 млн долларов

18:31 20.11.2024
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в среду в заявлении Пентагона.
"Министерство обороны сегодня объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", - сказано в заявлении.
В рамках нового транша киевский режим, в частности, войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотники, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.
Этот пакет является семидесятым траншем для Киева со стороны Штатов. Техника и вооружения предоставляются из запасов Минобороны США с августа 2021 года. Оценочная стоимость нового транша составляет 275 миллионов долларов, указано в заявлении.
Всего, по сообщению Пентагона, США выделили Украине более 61,3 миллиарда долларов на войну с РФ с начала правления администрации Байдена, в том числе около 60,7 миллиардов долларов с момента начала СВО.
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