https://crimea.ria.ru/20241120/ssha-vydelyayut-kievu-novyy-paket-vooruzheniy-1142007859.html

США выделяют Киеву новый пакет вооружений

США выделяют Киеву новый пакет вооружений - РИА Новости Крым, 20.11.2024

США выделяют Киеву новый пакет вооружений

США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в среду в заявлении Пентагона. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T18:31

2024-11-20T18:31

2024-11-20T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в среду в заявлении Пентагона.В рамках нового транша киевский режим, в частности, войдут боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 60 и 81 миллиметр, противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотники, стрелковое оружие, оборудование для инженерных работ и защитные средства от химической, биологической, радиологической и ядерной угроз.Этот пакет является семидесятым траншем для Киева со стороны Штатов. Техника и вооружения предоставляются из запасов Минобороны США с августа 2021 года. Оценочная стоимость нового транша составляет 275 миллионов долларов, указано в заявлении.Всего, по сообщению Пентагона, США выделили Украине более 61,3 миллиарда долларов на войну с РФ с начала правления администрации Байдена, в том числе около 60,7 миллиардов долларов с момента начала СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных минСША разрешили удары Storm Shadow вглубь России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, новости, сша, украина, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, пентагон