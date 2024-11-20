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Жизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и награды
Жизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и награды - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Жизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и награды
Участники специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в военно-медицинской академии им. С.М. Кирова после ранений, получили государственные... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T19:39
2024-11-20T19:39
2024-11-20T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в военно-медицинской академии им. С.М. Кирова после ранений, получили государственные награды и новые звания. Об этом сообщили в Минобороны России.Военнослужащим вручили медали "За отвагу", "Суворова", а также медали "Участнику специальной военной операции". Также те бойцы, которые прошли профессиональную переподготовку, получили документы об окончании курса и о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах".Награды бойцам вручил заместитель начальника Военно-медицинской академии им. Кирова по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с ДонбассаНастоятель храма в Феодосии награжден за вклад в ПобедуРоссийский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам
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министерство обороны рф, награды, герои сво, общество, новости сво, ветераны сво, участники сво, новости
Жизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и награды
Участники спецоперации после ранений удостоены новых воинских званий и специальностей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в военно-медицинской академии им. С.М. Кирова после ранений, получили государственные награды и новые звания. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военнослужащим вручили медали "За отвагу", "Суворова", а также медали "Участнику специальной военной операции".
"Кроме того, девять военнослужащих были удостоены повышения в воинском звании", - сказано в сообщении.
Также те бойцы, которые прошли профессиональную переподготовку, получили документы об окончании курса и о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах".
"Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в Вооруженных Силах", - отметили в военном ведомстве.
Награды бойцам вручил заместитель начальника Военно-медицинской академии им. Кирова по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.
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