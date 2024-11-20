https://crimea.ria.ru/20241120/zhizn-posle-raneniya-boytsy-svo-poluchili-novye-voinskie-zvaniya-i-nagrady-1142010094.html

Жизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и награды

Жизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и награды - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Жизнь после ранения: бойцы СВО получили новые воинские звания и награды

Участники специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в военно-медицинской академии им. С.М. Кирова после ранений, получили государственные... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T19:39

2024-11-20T19:39

2024-11-20T19:39

министерство обороны рф

награды

герои сво

общество

новости сво

ветераны сво

участники сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142008973_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ac1368442238116f617cc1ff33f0f3ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в военно-медицинской академии им. С.М. Кирова после ранений, получили государственные награды и новые звания. Об этом сообщили в Минобороны России.Военнослужащим вручили медали "За отвагу", "Суворова", а также медали "Участнику специальной военной операции". Также те бойцы, которые прошли профессиональную переподготовку, получили документы об окончании курса и о повышении квалификации по программе "Мобилизационная работа в военных комиссариатах".Награды бойцам вручил заместитель начальника Военно-медицинской академии им. Кирова по учебной работе полковник медицинской службы Руслан Макиев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с ДонбассаНастоятель храма в Феодосии награжден за вклад в ПобедуРоссийский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, награды, герои сво, общество, новости сво, ветераны сво, участники сво, новости