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Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как ходят паромы
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как ходят паромы
По Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T10:46
2022-12-18T10:46
2022-12-18T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. По Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение, сообщает Минтранс РФ.Больше 47 тысяч пассажиров перевезли с октябряВсего, по данным Минтранса, с октября через пролив перевезли 47 087 пассажиров, 33 003 единицы автотранспорта и 3790 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, выполнено 1106 оборотных рейсов.Работа Керченской паромной переправы была возобновлена 17 декабря после вынужденного простоя из-за сильного ветра. Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Здесь есть пункты обогрева, работает столовая и волонтеры.Когда откроют Крымский мост для грузовиковДвижение грузового транспорта по мосту могут открыть до Нового года, сейчас этот вопрос обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам губернатора, на первом этапе речь идет только о пустых большегрузах. Что касается груженых фур, то для них Крымский мост откроют ориентировочно к весне. А пока же есть возможность ехать через переправу или по альтернативному сухопутному маршруту, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового годаСложная логистика: ждать ли роста цен и исчезновения товаров в КрымуКрымские порты предложат Белоруссии
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Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как ходят паромы
Минтранс РФ: в Керченском проливе в воскресенье объявлено штормовое предупреждение
10:46 18.12.2022 (обновлено: 11:06 18.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. По Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение, сообщает Минтранс РФ.
"Согласно прогнозу Росгидромета, ветер северо-западный 6-11 м/сек, с середины дня 12-15 м/сек, временами небольшой дождь, в первой половине дня местами туман, видимость хорошая, в тумане 500-1000 м, волна 30-80 см", - сказано в Telegram-канале ведомства, при этом о приостановке курсирования паромов не сообщается.
Больше 47 тысяч пассажиров перевезли с октября
Всего, по данным Минтранса, с октября через пролив перевезли 47 087 пассажиров, 33 003 единицы автотранспорта и 3790 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, выполнено 1106 оборотных рейсов.
Работа Керченской паромной переправы была возобновлена 17 декабря
после вынужденного простоя из-за сильного ветра.
Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Здесь есть пункты обогрева, работает столовая и волонтеры.
Когда откроют Крымский мост для грузовиков
Движение грузового транспорта по мосту
могут открыть до Нового года, сейчас этот вопрос обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам губернатора, на первом этапе речь идет только о пустых большегрузах. Что касается груженых фур, то для них Крымский мост откроют ориентировочно к весне. А пока же есть возможность ехать через переправу или по альтернативному сухопутному маршруту, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков.
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