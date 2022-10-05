https://crimea.ria.ru/20221005/razvedka-ssha-podozrevaet-kiev-v-prichastnosti-k-ubiystvu-duginoy---smi-1124731374.html

Разведка США подозревает Киев в причастности к убийству Дугиной - СМИ

Разведка США подозревает Киев в причастности к убийству Дугиной - СМИ - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Разведка США подозревает Киев в причастности к убийству Дугиной - СМИ

К убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной причастны киевские власти, считает американская разведка. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T22:18

2022-10-05T22:18

2022-10-05T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. К убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной причастны киевские власти, считает американская разведка. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.При этом не указывается, кто из украинского правительства санкционировал операцию и кто ее осуществил.Авторы материала сделали акцент на том, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом". Если бы американские спецслужбы заранее были оповещены о проведении "операции", то попытались бы отговорить от этого украинцев, утверждают источники издания. Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно >>Американцы, по данным газеты, "были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России". США обеспокоены тем, что "такие нападения могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", говорится в статье.29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. В офисе президента Украины заверили, что не имеют отношения к этому убийству.

https://crimea.ria.ru/20220829/v-fsb-nazvali-esche-odnogo-uchastnika-ubiystva-dari-duginoy-1124327524.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, российская федерация (россия, рф), политика