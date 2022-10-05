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Разведка США подозревает Киев в причастности к убийству Дугиной - СМИ - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Разведка США подозревает Киев в причастности к убийству Дугиной - СМИ
Разведка США подозревает Киев в причастности к убийству Дугиной - СМИ - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Разведка США подозревает Киев в причастности к убийству Дугиной - СМИ
К убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной причастны киевские власти, считает американская разведка. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T22:18
2022-10-05T22:22
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. К убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной причастны киевские власти, считает американская разведка. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.При этом не указывается, кто из украинского правительства санкционировал операцию и кто ее осуществил.Авторы материала сделали акцент на том, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом". Если бы американские спецслужбы заранее были оповещены о проведении "операции", то попытались бы отговорить от этого украинцев, утверждают источники издания. Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно &gt;&gt;Американцы, по данным газеты, "были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России". США обеспокоены тем, что "такие нападения могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", говорится в статье.29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. В офисе президента Украины заверили, что не имеют отношения к этому убийству.
https://crimea.ria.ru/20220829/v-fsb-nazvali-esche-odnogo-uchastnika-ubiystva-dari-duginoy-1124327524.html
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сша, украина, российская федерация (россия, рф), политика
Разведка США подозревает Киев в причастности к убийству Дугиной - СМИ

NYT: к убийству Дугиной причастна Украина, считает разведка США

22:18 05.10.2022 (обновлено: 22:22 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. К убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной причастны киевские власти, считает американская разведка. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

"Разведывательные службы США считают, что определенные представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина", — пишут авторы публикации, которых цитирует РИА Новости.

При этом не указывается, кто из украинского правительства санкционировал операцию и кто ее осуществил.
Авторы материала сделали акцент на том, что Соединенные Штаты не принимали участия в покушении "ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом". Если бы американские спецслужбы заранее были оповещены о проведении "операции", то попытались бы отговорить от этого украинцев, утверждают источники издания.
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно >>
Американцы, по данным газеты, "были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России". США обеспокоены тем, что "такие нападения могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", говорится в статье.
29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.
По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну.
В офисе президента Украины заверили, что не имеют отношения к этому убийству.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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