https://crimea.ria.ru/20220821/v-ofise-zelenskogo-otritsayut-prichastnost-kieva-k-ubiystvu-duginoy-1124239538.html

В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной

В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной - РИА Новости Крым, 21.08.2022

В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной

Киев не имеет отношения к убийству российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T13:19

2022-08-21T13:19

2022-08-21T13:19

происшествия

российская федерация (россия, рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Киев не имеет отношения к убийству российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он заявил, что Украина – "не криминальное и тем более не террористическое государство.Дарья Дугина, дочь известного российского философа и публициста Александра Дугина, была убита накануне в Подмосковье. Под днищем ее автомобиля была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто. В СК РФ заявили, что убийство было заказным и заранее спланированным.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые, по его словам, хотели ликвидировать самого Александра Дугина.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве подтвердится в ходе следствия, то речь надо вести о политике государственного терроризма киевского режима.

https://crimea.ria.ru/20220821/sk-ubiystvo-duginoy--zakaznoe-i-zaranee-splanirovannoe-1124238577.html

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происшествия, российская федерация (россия, рф), украина