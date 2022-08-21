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В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной
В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной - РИА Новости Крым, 21.08.2022
В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной
Киев не имеет отношения к убийству российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T13:19
2022-08-21T13:19
происшествия
российская федерация (россия, рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Киев не имеет отношения к убийству российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он заявил, что Украина – "не криминальное и тем более не террористическое государство.Дарья Дугина, дочь известного российского философа и публициста Александра Дугина, была убита накануне в Подмосковье. Под днищем ее автомобиля была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто. В СК РФ заявили, что убийство было заказным и заранее спланированным.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые, по его словам, хотели ликвидировать самого Александра Дугина.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве подтвердится в ходе следствия, то речь надо вести о политике государственного терроризма киевского режима.
https://crimea.ria.ru/20220821/sk-ubiystvo-duginoy--zakaznoe-i-zaranee-splanirovannoe-1124238577.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, российская федерация (россия, рф), украина
В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина не причастна к убийству Дугиной

13:19 21.08.2022
 
© Foto Facebook account of Office of the President of UkraineОфис президента Украины в Киеве
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Foto Facebook account of Office of the President of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Киев не имеет отношения к убийству российского журналиста и политолога Дарьи Дугиной, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения", - приводит слова Подоляка издание "Страна.ua"
Он заявил, что Украина – "не криминальное и тем более не террористическое государство.
Дарья Дугина, дочь известного российского философа и публициста Александра Дугина, была убита накануне в Подмосковье. Под днищем ее автомобиля была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто. В СК РФ заявили, что убийство было заказным и заранее спланированным.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые, по его словам, хотели ликвидировать самого Александра Дугина.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве подтвердится в ходе следствия, то речь надо вести о политике государственного терроризма киевского режима.
Работа сотрудников Следственного комитета на месте взрыва автомобиля, в котором ехала Дарья Дугина
12:04
СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное
 
ПроисшествияРоссийская Федерация (Россия, РФ)Украина
 
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Заголовок открываемого материала
13:34ВС РФ уничтожили "Калибрами" склад с западным вооружением под Одессой
13:19В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной
12:52Захарова отреагировала на убийство дочери Дугина
12:32Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу
12:04СК: убийство Дугиной – заказное и заранее спланированное
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