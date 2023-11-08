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Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Филипоненко

Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Филипоненко - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Филипоненко

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за террористический акт, в котором погиб экс-начальник управления Народной... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T15:45

2023-11-08T15:45

2023-11-08T15:51

луганск

луганская народная республика (лнр)

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михаил филипоненко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за террористический акт, в котором погиб экс-начальник управления Народной милиции ЛНР, депутат Народного совета республики Михаил Филипоненко.Филипоненко погиб в среду в результате подрыва его автомобиля. Депутат парламента республики погиб на месте в результате полученных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств.Как сообщает Telegram-канал ГУР минобороны Украины, спецоперацию по ликвидации Филипоненко военная разведка реализовала совместно с "представителями движения сопротивления".В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуВзорван автомобиль Захара Прилепина - что известноПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), новости, взрыв, происшествия, михаил филипоненко