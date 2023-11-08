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Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Филипоненко - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Филипоненко
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Филипоненко - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Филипоненко
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за террористический акт, в котором погиб экс-начальник управления Народной... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T15:45
2023-11-08T15:51
луганск
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новости
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за террористический акт, в котором погиб экс-начальник управления Народной милиции ЛНР, депутат Народного совета республики Михаил Филипоненко.Филипоненко погиб в среду в результате подрыва его автомобиля. Депутат парламента республики погиб на месте в результате полученных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств.Как сообщает Telegram-канал ГУР минобороны Украины, спецоперацию по ликвидации Филипоненко военная разведка реализовала совместно с "представителями движения сопротивления".В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "не видит" – Захарова о реакции на покушение на Царева в КрымуВзорван автомобиль Захара Прилепина - что известноПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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луганск, луганская народная республика (лнр), новости, взрыв, происшествия, михаил филипоненко
Украинская разведка взяла на себя ответственность за убийство Филипоненко

ГУР минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство Михаила Филипоненко в ЛНР

15:45 08.11.2023 (обновлено: 15:51 08.11.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДепутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске
Депутат Народного совета ЛНР М. Филипоненко погиб в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины взяло на себя ответственность за террористический акт, в котором погиб экс-начальник управления Народной милиции ЛНР, депутат Народного совета республики Михаил Филипоненко.
Филипоненко погиб в среду в результате подрыва его автомобиля. Депутат парламента республики погиб на месте в результате полученных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств.
Как сообщает Telegram-канал ГУР минобороны Украины, спецоперацию по ликвидации Филипоненко военная разведка реализовала совместно с "представителями движения сопротивления".
В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице.
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ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)НовостиВзрывПроисшествияМихаил Филипоненко
 
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