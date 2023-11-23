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Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянина
Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянина - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянина
В Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался выехать на Украину и воевать против российских войск на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T16:52
2023-11-23T16:52
2023-11-23T16:52
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
брянская область
происшествия
безопасность
новости
общество
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался выехать на Украину и воевать против российских войск на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.По данным ведомства, подозреваемый контактировал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций и планировал вступить в ее ряды.Злоумышленника задержали при попытке выехать в направлении украинской границы. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на участие в деятельности террористической организации. Суд постановил заключить мужчину под стражу.Ранее в Крыму сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму задержали жителя Краснодара, который пытался выехать через полуостров на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на УкраинуВ Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБАгента украинских спецслужб поймали в российском регионе
брянская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), брянская область, происшествия, безопасность, новости, общество, всу (вооруженные силы украины)
Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянина
Житель Брянщины задержан при попытке выехать на Украину и воевать на стороне ВСУ