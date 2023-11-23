https://crimea.ria.ru/20231123/khotel-voevat-za-kievskiy-rezhim-fsb-zaderzhala-rossiyanina-1133013757.html

Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянина

Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянина - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянина

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался выехать на Украину и воевать против российских войск на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T16:52

2023-11-23T16:52

2023-11-23T16:52

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

брянская область

происшествия

безопасность

новости

общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Брянской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался выехать на Украину и воевать против российских войск на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.По данным ведомства, подозреваемый контактировал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций и планировал вступить в ее ряды.Злоумышленника задержали при попытке выехать в направлении украинской границы. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на участие в деятельности террористической организации. Суд постановил заключить мужчину под стражу.Ранее в Крыму сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму задержали жителя Краснодара, который пытался выехать через полуостров на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на УкраинуВ Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБАгента украинских спецслужб поймали в российском регионе

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), брянская область, происшествия, безопасность, новости, общество, всу (вооруженные силы украины)