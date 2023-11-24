https://crimea.ria.ru/20231124/krymchanina-zaderzhali-za-otpravku-ukraine-komponentov-voennoy-aviatekhniki-1133024064.html

Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники

Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T09:51

2023-11-24T09:51

2023-11-24T09:58

крым

феодосия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

госизмена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Суд постановил заключить его под стражу.Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал украинской стороне сведения об обустройстве оборонительных сооружений на полуострове с привязкой к географическим координатам. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицераВ Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ

https://crimea.ria.ru/20231030/v-krymu-arestovali-rossiyanina-za-peredachu-ukraine-sekretnykh-dannykh--fsb-1132407750.html

крым

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, госизмена