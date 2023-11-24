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Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники
Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T09:51
2023-11-24T09:58
крым
феодосия
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происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Суд постановил заключить его под стражу.Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал украинской стороне сведения об обустройстве оборонительных сооружений на полуострове с привязкой к географическим координатам. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать за киевский режим: ФСБ задержала россиянинаАгент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицераВ Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ
https://crimea.ria.ru/20231030/v-krymu-arestovali-rossiyanina-za-peredachu-ukraine-sekretnykh-dannykh--fsb-1132407750.html
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, госизмена
Крымчанина задержали за отправку Украине компонентов военной авиатехники

В Крыму за отправку Украине комплектующих к военной авиатехнике задержан житель Феодосии

09:51 24.11.2023 (обновлено: 09:58 24.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который за вознаграждение поставлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
"Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, гражданин РФ осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Суд постановил заключить его под стражу.
Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который передавал украинской стороне сведения об обустройстве оборонительных сооружений на полуострове с привязкой к географическим координатам. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.
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КрымФеодосияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаГосизмена
 
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