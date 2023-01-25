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Мошенники в Крыму "заработали" около 8 млн рублей за неделю

Мошенники в Крыму "заработали" около 8 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Мошенники в Крыму "заработали" около 8 млн рублей за неделю

За прошлую неделю в Крыму зарегистрировано 66 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились более... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T13:47

2023-01-25T13:47

2023-01-25T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. За прошлую неделю в Крыму зарегистрировано 66 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились более 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, 28 фактов связано с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В результате использования этих схем крымчане лишились более 1,6 миллионов рублей.Ромео платитТак, житель Керчи хотел устроить свое семейное счастье с помощью магических услуг и обратился к гадалке.Решение любовных дел через мошенников лишили крупной суммы и жителя Симферополя. 55 тысяч рублей мужчина заплатил за фотографии понравившейся ему на сайте знакомств девушки после переписки с ней."Как только мужчина перевел деньги на счет, указанный на сайте, анкета девушки стала недоступна, а на его мобильный номер так никто и не позвонил", - рассказали ведомстве.Более 50 тысяч рублей потеряли трое жителей Бахчисарайского района, которые оплачивали дорогу незнакомкам после того, как те предлагали им приехать в гости.Бесхитростный планБлагодаря самой распространенной схеме – мошенничеству с использованием телефонных звонков – злоумышленники выманили у крымчан почти 5 миллионов рублей.Самый крупный ущерб нанесен жительнице Симферополя. Женщина потеряла 1,2 млн рублей после того, как с ней на связь вышли лжеработники государственных учреждений. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Они предупредили женщину об угрозе взлома ее банковского счета.Аналогичным образом жители Симферополя и Симферопольского района лишились почти 600 и 400 тысяч рублей соответственно. Звонившие им мошенники также представились сотрудниками одного из банков и сообщили, что на их имена пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, злоумышленники посоветовали мужчинам перевести все деньги с карт на якобы безопасные счета, что и было сделано.Опасное приложениеЕще один способ, которым мошенники продолжают выманивать деньги у крымчан – установка сторонних приложений и переход по ссылкам. За прошедшую неделю на эти уловки поддались трое жителей региона, лишившись более одного миллиона рублей."Так житель Евпатории лишился 300 000 рублей. Из пояснений полицейским стало известно, что потерпевшему пришло сообщение от неизвестного абонента. Представившийся сотрудником банка предложил мужчине установить неизвестное приложение на мобильный телефон, объяснив, что оно поможет сохранить денежные средства, находящиеся на его счету. Однако сразу же после установки программы потерпевший обнаружил, что с его банковской карточки списались все денежные средства", - рассказали правоохранители.Еще одной жертвой мошенника стал житель Феодосии, лишившийся около 250 тысяч рублей в попытке защитить свои счета от хакерских атак. А жительнице Алушты в мессенджер поступило сообщение от неизвестного абонента с логотипом банка, в котором у женщины оформлены платежные карты. В тексте было указано, что для защиты счета и сохранения на нем денег необходимо установить приложение на свой мобильный телефон и далее следовать инструкциям "работника" банка. Таким образом, женщина перевела мошеннику почти 80 тысяч рублей.Есть позвонить?В то же время в Белогорском районе 52-летний житель лишился телефона стоимостью девять тысяч рублей, просто откликнувшись на просьбу незнакомца позвонить. Этого злоумышленника правоохранители нашли в кротчайшие сроки."Задержали ранее неоднократно судимого за кражи и мошенничество 33-летнего местного жителя. Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что таким преступным путем решил заработать денег. Придумав мошенническую схему, завладел мобильным телефоном, который продал за 2 тыс. рублей. Вырученные денежные средства потратил на собственные нужды", - рассказали в МВД и добавили, что за такой проступок задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Серийная мошенница из Крыма получила условный срокПридумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого автоПолиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями

https://crimea.ria.ru/20221220/birzhevye-maklery-i-lzhegadalki-aferisty-obmanuli-krymchan-na-13-mln-1126008606.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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