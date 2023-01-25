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Серийная мошенница из Крыма получила условный срок
Серийная мошенница из Крыма получила условный срок - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Серийная мошенница из Крыма получила условный срок
Жительница Керчи признана виновной в совершении 13 эпизодов мошенничеств, суд приговорил ее к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T10:39
2023-01-25T10:39
2023-01-25T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Жительница Керчи признана виновной в совершении 13 эпизодов мошенничеств, суд приговорил ее к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По итогам рассмотрения дела суд вынес вердикт - 2 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также удовлетворены иски о возмещении ущерба потерпевшим на сумму более 400 тысяч рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенница выдала пенсионеру соцвыплату в сувенирных евроВ Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартируСимферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право, общество, керчь, мошенничество
Серийная мошенница из Крыма получила условный срок
Прокуратура: жительница Крыма за 13 фактов мошенничества получила 2 года условно