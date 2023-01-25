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Серийная мошенница из Крыма получила условный срок

Серийная мошенница из Крыма получила условный срок - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Серийная мошенница из Крыма получила условный срок

Жительница Керчи признана виновной в совершении 13 эпизодов мошенничеств, суд приговорил ее к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T10:39

2023-01-25T10:39

2023-01-25T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Жительница Керчи признана виновной в совершении 13 эпизодов мошенничеств, суд приговорил ее к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.По итогам рассмотрения дела суд вынес вердикт - 2 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также удовлетворены иски о возмещении ущерба потерпевшим на сумму более 400 тысяч рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенница выдала пенсионеру соцвыплату в сувенирных евроВ Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартируСимферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, прокуратура республики крым, закон и право, общество, керчь, мошенничество