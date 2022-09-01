https://crimea.ria.ru/20220901/simferopolets-otdal-aferistke-110-tysyach-za-reshenie-zemelnogo-voprosa-1124368457.html

Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса

Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса

39-летний житель Симферополя отдал новой мошеннице 110 тыс. рублей за "помощь" в расширении границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T12:11

2022-09-01T12:11

2022-09-01T12:11

общество

мвд по республике крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 39-летний житель Симферополя отдал новой мошеннице 110 тыс. рублей за "помощь" в расширении границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным правоохранителей, взяв деньги, женщина перестала выходить на связь, тогда мужчина обратился в полицию.Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье с формулировкой "мошенничество, с причинением значительного ущерба", ей грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.Ранее житель Алупки отдал мошеннику миллион за гражданство РФ для племянника, а всего за прошлую неделю в полицию обратились 70 обманутых крымчан, общая сумма ущерба составила 7,5 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20220818/telefonnye-moshenniki-vybirayut-muzhchin-dannye-ot-vtsiom-1124210102.html

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общество, мвд по республике крым, симферополь