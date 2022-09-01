https://crimea.ria.ru/20220901/simferopolets-otdal-aferistke-110-tysyach-za-reshenie-zemelnogo-voprosa-1124368457.html
Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса
Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса
39-летний житель Симферополя отдал новой мошеннице 110 тыс. рублей за "помощь" в расширении границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T12:11
2022-09-01T12:11
2022-09-01T12:11
общество
мвд по республике крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374339_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c065e2d6af0cc1a8f5206a0563fec084.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 39-летний житель Симферополя отдал новой мошеннице 110 тыс. рублей за "помощь" в расширении границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным правоохранителей, взяв деньги, женщина перестала выходить на связь, тогда мужчина обратился в полицию.Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье с формулировкой "мошенничество, с причинением значительного ущерба", ей грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.Ранее житель Алупки отдал мошеннику миллион за гражданство РФ для племянника, а всего за прошлую неделю в полицию обратились 70 обманутых крымчан, общая сумма ущерба составила 7,5 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220818/telefonnye-moshenniki-vybirayut-muzhchin-dannye-ot-vtsiom-1124210102.html
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374339_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a8b3b38f36d5f398d00b7a946da53648.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мвд по республике крым, симферополь
Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса
Житель Симферополя отдал аферистке 110 тыс. за "расширение границ земельного участка"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 39-летний житель Симферополя отдал новой мошеннице 110 тыс. рублей за "помощь" в расширении границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным правоохранителей, взяв деньги, женщина перестала выходить на связь, тогда мужчина обратился в полицию.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что к преступлению причастна 38-летняя жительница города Симферополя. Задержанная призналась, что выдумала убедительную историю о хороших знакомых, которые могут решить проблему и путем обмана присвоила полученные денежные средства", - уточнили в МВД.
Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье с формулировкой "мошенничество, с причинением значительного ущерба", ей грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее житель Алупки отдал мошеннику миллион за гражданство РФ для племянника
, а всего за прошлую неделю в полицию обратились 70 обманутых крымчан, общая сумма ущерба составила 7,5 млн рублей.