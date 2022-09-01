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Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса
Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса
39-летний житель Симферополя отдал новой мошеннице 110 тыс. рублей за "помощь" в расширении границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T12:11
2022-09-01T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 39-летний житель Симферополя отдал новой мошеннице 110 тыс. рублей за "помощь" в расширении границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным правоохранителей, взяв деньги, женщина перестала выходить на связь, тогда мужчина обратился в полицию.Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье с формулировкой "мошенничество, с причинением значительного ущерба", ей грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.Ранее житель Алупки отдал мошеннику миллион за гражданство РФ для племянника, а всего за прошлую неделю в полицию обратились 70 обманутых крымчан, общая сумма ущерба составила 7,5 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220818/telefonnye-moshenniki-vybirayut-muzhchin-dannye-ot-vtsiom-1124210102.html
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общество, мвд по республике крым, симферополь
Симферополец отдал аферистке 110 тысяч за решение земельного вопроса

Житель Симферополя отдал аферистке 110 тыс. за "расширение границ земельного участка"

12:11 01.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. 39-летний житель Симферополя отдал новой мошеннице 110 тыс. рублей за "помощь" в расширении границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным правоохранителей, взяв деньги, женщина перестала выходить на связь, тогда мужчина обратился в полицию.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что к преступлению причастна 38-летняя жительница города Симферополя. Задержанная призналась, что выдумала убедительную историю о хороших знакомых, которые могут решить проблему и путем обмана присвоила полученные денежные средства", - уточнили в МВД.
Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье с формулировкой "мошенничество, с причинением значительного ущерба", ей грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее житель Алупки отдал мошеннику миллион за гражданство РФ для племянника, а всего за прошлую неделю в полицию обратились 70 обманутых крымчан, общая сумма ущерба составила 7,5 млн рублей.
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