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В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру
В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру
Жительница Краснодара заплатила около миллиона рублей за снятие порчи и сглаза и едва не осталась без квартиры. Возбуждено уголовное дело за вымогательство,... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T08:26
2022-10-18T08:26
краснодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Жительница Краснодара заплатила около миллиона рублей за снятие порчи и сглаза и едва не осталась без квартиры. Возбуждено уголовное дело за вымогательство, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.В дежурную часть полицейского отдела одного из микрорайонов Краснодара обратилась местная жительница. В течение трех лет она пользовалась услугами предсказательницы для решения возникших личных проблем, оплачивая сеансы деньгами и ювелирными изделиями на общую сумму около миллиона рублей. Однако "экстрасенс" решила поднять стоимость и стала угрожать своей клиентке.По подозрению в вымогательстве правоохранители задержали 51-летнюю местную жительницу. В ее отношении возбуждено уголовное дело, мошеннице грозите до семи лет тюрьмы.Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении двух руководителей транспортных компаний Симферополя, похитивших более 9 миллионов рублей из бюджета.
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60
краснодар, происшествия
В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру

Гадалке из Краснодара грозит до семи лет тюрьмы за вымогательство

08:26 18.10.2022
 
© Фото: pixabay.comГадалка
Гадалка
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Жительница Краснодара заплатила около миллиона рублей за снятие порчи и сглаза и едва не осталась без квартиры. Возбуждено уголовное дело за вымогательство, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.
В дежурную часть полицейского отдела одного из микрорайонов Краснодара обратилась местная жительница. В течение трех лет она пользовалась услугами предсказательницы для решения возникших личных проблем, оплачивая сеансы деньгами и ювелирными изделиями на общую сумму около миллиона рублей. Однако "экстрасенс" решила поднять стоимость и стала угрожать своей клиентке.
"После того, как экстрасенс под угрозой наведения смертельной порчи потребовала от женщины выставить на продажу квартиру, подыскав риелтора, заявительница обратилась в полицию", - говорится в сообщении ведомства.
По подозрению в вымогательстве правоохранители задержали 51-летнюю местную жительницу. В ее отношении возбуждено уголовное дело, мошеннице грозите до семи лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении двух руководителей транспортных компаний Симферополя, похитивших более 9 миллионов рублей из бюджета.
 
КраснодарПроисшествия
 
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