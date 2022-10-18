https://crimea.ria.ru/20221018/v-krasnodare-gadalka-ugrozhala-smertelnoy-porchey-i-vymogala-kvartiru-1124939879.html

В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру

В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру - РИА Новости Крым, 18.10.2022

В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру

Жительница Краснодара заплатила около миллиона рублей за снятие порчи и сглаза и едва не осталась без квартиры. Возбуждено уголовное дело за вымогательство,... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T08:26

2022-10-18T08:26

2022-10-18T08:26

краснодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Жительница Краснодара заплатила около миллиона рублей за снятие порчи и сглаза и едва не осталась без квартиры. Возбуждено уголовное дело за вымогательство, сообщает главное управление МВД России по Краснодарскому краю.В дежурную часть полицейского отдела одного из микрорайонов Краснодара обратилась местная жительница. В течение трех лет она пользовалась услугами предсказательницы для решения возникших личных проблем, оплачивая сеансы деньгами и ювелирными изделиями на общую сумму около миллиона рублей. Однако "экстрасенс" решила поднять стоимость и стала угрожать своей клиентке.По подозрению в вымогательстве правоохранители задержали 51-летнюю местную жительницу. В ее отношении возбуждено уголовное дело, мошеннице грозите до семи лет тюрьмы.Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении двух руководителей транспортных компаний Симферополя, похитивших более 9 миллионов рублей из бюджета.

краснодар

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия