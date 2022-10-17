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В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета
В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета
В Симферополе два руководителя транспортных предприятий похитили 9 млн рублей из бюджета, предоставив поддельные документы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T12:55
2022-10-17T12:55
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
симферополь
происшествия
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе два руководителя транспортных предприятий похитили 9 млн рублей из бюджета, предоставив поддельные документы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Согласно предоставленным документам из бюджета республики перевозчики незаконно получили около 9 млн рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду этой категории пассажиров, уточнили в ведомстве.Возбуждены три уголовных дела по статье "мошенничество". Их фигурантов обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.Ранее сотрудники УФСБ задержали крымчанку за призывы к насилию по национальному признаку.
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), симферополь, происшествия, транспорт
В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета

В Симферополе два руководителя транспортных компаний похитили 9 млн рублей из бюджета

12:55 17.10.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе два руководителя транспортных предприятий похитили 9 млн рублей из бюджета, предоставив поддельные документы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что обвиняемые предоставляли в Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферополя заведомо ложные сведения о количестве перевозимых граждан льготной категории", – говорится в сообщении.
Согласно предоставленным документам из бюджета республики перевозчики незаконно получили около 9 млн рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду этой категории пассажиров, уточнили в ведомстве.
Возбуждены три уголовных дела по статье "мошенничество". Их фигурантов обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Ранее сотрудники УФСБ задержали крымчанку за призывы к насилию по национальному признаку.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СимферопольПроисшествияТранспорт
 
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