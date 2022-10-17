https://crimea.ria.ru/20221017/v-krymu-dva-perevozchika-popalis-na-khischenii-9-mln-rubley-iz-byudzheta-1124928396.html

В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета

В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета

В Симферополе два руководителя транспортных предприятий похитили 9 млн рублей из бюджета, предоставив поддельные документы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T12:55

2022-10-17T12:55

2022-10-17T12:55

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

симферополь

происшествия

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе два руководителя транспортных предприятий похитили 9 млн рублей из бюджета, предоставив поддельные документы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Согласно предоставленным документам из бюджета республики перевозчики незаконно получили около 9 млн рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду этой категории пассажиров, уточнили в ведомстве.Возбуждены три уголовных дела по статье "мошенничество". Их фигурантов обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.Ранее сотрудники УФСБ задержали крымчанку за призывы к насилию по национальному признаку.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), симферополь, происшествия, транспорт