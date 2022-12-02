https://crimea.ria.ru/20221202/v-sevastopole-moshennitsa-vydala-pensioneru-sotsvyplatu-v-suvenirnykh-evro-1125647113.html
В Севастополе мошенница выдала пенсионеру соцвыплату в сувенирных евро
В Севастополе мошенница выдала пенсионеру соцвыплату в сувенирных евро - РИА Новости Крым, 02.12.2022
В Севастополе мошенница выдала пенсионеру соцвыплату в сувенирных евро
В Севастополе вынесен приговор в отношении мошенницы, похитившей деньги у пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T11:09
2022-12-02T11:09
2022-12-02T11:09
севастополь
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор в отношении мошенницы, похитившей деньги у пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Отмечается, что жительница соседнего государства 1957 года рождения признана судом виновной в мошенничестве."Установлено, что в июне 2022 года под видом социального работника во дворе жилого дома на проспекте Гагарина в Севастополе она ввела пожилого мужчину в заблуждение. Она убедила пенсионера в том, что может ему выдать социальную выплату в иностранной валюте в размере 2 тыс. евро с условием передачи ей разницы в рублях. Потерпевший согласился на ее предложение и передал 64 тыс. рублей. После это злоумышленница вручила ему сувенирные банкноты, имитирующие евро, и скрылась с места преступления", – уточнили в прокуратуре.Ленинский районный суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
https://crimea.ria.ru/20220803/svekrov-i-nevestka-obvorovyvali-pensionerov-v-evpatorii-1124052332.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя
В Севастополе мошенница выдала пенсионеру соцвыплату в сувенирных евро
В Севастополе осудили мошенницу за выдачу социальной выплаты пенсионеру в сувенирных евро
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен приговор в отношении мошенницы, похитившей деньги у пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Отмечается, что жительница соседнего государства 1957 года рождения признана судом виновной в мошенничестве.
"Установлено, что в июне 2022 года под видом социального работника во дворе жилого дома на проспекте Гагарина в Севастополе она ввела пожилого мужчину в заблуждение. Она убедила пенсионера в том, что может ему выдать социальную выплату в иностранной валюте в размере 2 тыс. евро с условием передачи ей разницы в рублях. Потерпевший согласился на ее предложение и передал 64 тыс. рублей. После это злоумышленница вручила ему сувенирные банкноты, имитирующие евро, и скрылась с места преступления", – уточнили в прокуратуре.
Ленинский районный суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.