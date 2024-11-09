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Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа

Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа

Все попытки Украины "вернуть" Крым, прикрываясь миром, при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T19:58

2024-11-09T19:58

2024-11-09T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Все попытки Украины "вернуть" Крым, прикрываясь миром, при администрации нового президента США поддержки не найдут, потому что полуостров для Украины потерян. Такое заявление сделал старший советник победившего на президентских выборах Дональда Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца, пишет РИА Новости.Он добавил, что в случае попытки киевского режима оправдаться тем, что боевые действия прекратятся и мир наступит "только тогда, когда вернут Крым", то у будущей администрации Трампа есть новости для Киева: "Крым потерян"."А если ваш приоритет - это возвращать Крым и заставлять американских солдат воевать, чтобы вернуть Крым, то тогда вы сами по себе", - заявил Ланца, косвенно обращаясь к украинской власти.По словам советника Трампа, приоритетом США теперь станут "мир и прекращение кровопролития".Накануне бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что Зеленскому в любом случае нужно отказаться от Крыма, а США пора прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине.Накануне президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и отметил, что заявления победившего на недавних выборах президента Америки Дональда Трампа о намерении восстановить отношения с Россией и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти РоссияКогда начнутся переговоры между Россией и США - мнениеСША поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, крым, политика, россия, в мире, новости, дональд трамп, владимир зеленский