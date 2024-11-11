https://crimea.ria.ru/20241111/tramp-pozvonil-putinu---smi-1141754400.html

Трамп позвонил Путину - СМИ

Трамп позвонил Путину - СМИ - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Трамп позвонил Путину - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, они обсуждали ситуацию на Украине. Об этом пишет The... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T06:59

2024-11-11T06:59

2024-11-11T06:59

дональд трамп

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, они обсуждали ситуацию на Украине. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на несколько осведомленных источников.По информации издания, разговор якобы произошел в четверг, 7 ноября.Утверждается, что во время беседы Трамп призвал российского президента "не обострять войну на Украине". Он также якобы выразил заинтересованность в последующих контактах с Владимиром Путиным для обсуждения скорейшего урегулирования кризиса, говорится в статье.Официального подтверждения этой информации с обеих сторон нет.На сообщение о якобы состоявшемся разговоре Трампа и Путина уже отреагировали в Киеве. Как заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, украинские власти не были заранее проинформированы об этом."Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или возразить против него",— цитирует Тихого РИА Новости.Как сообщалось, победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что его контакты с президентом России Владимиром Путиным состоятся.Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе дискуссии на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Трампа с победой на выборах. По его словам, то, что Трамп заявил о стремлении восстановить отношения с Россией и способствовать завершению украинского кризиса, заслуживает внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогнозКрым для Украины потерян: громкое заявление администрации ТрампаКогда начнутся переговоры между Россией и США - мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия, политика, новости, украина