https://crimea.ria.ru/20221017/kakie-avtobusy-mogut-ezdit-po-krymskomu-mostu--otvet-vlastey-1124931344.html

Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту — ответ властей

Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту — ответ властей - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту — ответ властей

Проезд по Крымскому мосту разрешен рейсовым автобусам от 18 мест, в том числе, которые перевозят организованные группы детей. Об этом РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T14:56

2022-10-17T14:56

2022-10-17T15:00

крымский мост

транспорт

крым

общество

чп на крымском мосту

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту разрешен рейсовым автобусам от 18 мест, в том числе, которые перевозят организованные группы детей. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.В понедельник утром в Минтрансе России сообщили о возобновлении проезда автобусов по Крымскому мосту. Движение было возобновлено в оба направления — как из Крыма так и на полуостров.Лукашенко отметил, что для автобусов предусмотрена специальная отдельная линия, чтобы они не задерживались в очереди к пункту досмотра. Он также подчеркнул, что транспорт и пассажиры проходят полный досмотр.Ранее врио министра транспорта РК Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что погрузка на паромы продолжается, однако погода неблагоприятная, и работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена.

https://crimea.ria.ru/20221017/proezd-avtobusov-po-krymskomu-mostu-razreshen---mintrans-1124918120.html

крымский мост

крым

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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