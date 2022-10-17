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Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту — ответ властей - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту — ответ властей
Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту — ответ властей - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту — ответ властей
Проезд по Крымскому мосту разрешен рейсовым автобусам от 18 мест, в том числе, которые перевозят организованные группы детей. Об этом РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T14:56
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крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту разрешен рейсовым автобусам от 18 мест, в том числе, которые перевозят организованные группы детей. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.В понедельник утром в Минтрансе России сообщили о возобновлении проезда автобусов по Крымскому мосту. Движение было возобновлено в оба направления — как из Крыма так и на полуостров.Лукашенко отметил, что для автобусов предусмотрена специальная отдельная линия, чтобы они не задерживались в очереди к пункту досмотра. Он также подчеркнул, что транспорт и пассажиры проходят полный досмотр.Ранее врио министра транспорта РК Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что погрузка на паромы продолжается, однако погода неблагоприятная, и работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена.
https://crimea.ria.ru/20221017/proezd-avtobusov-po-krymskomu-mostu-razreshen---mintrans-1124918120.html
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крымский мост, транспорт, крым, общество, чп на крымском мосту, керчь
Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту — ответ властей

Власти рассказали, какие автобусы могут проехать по Крымскому мосту

14:56 17.10.2022 (обновлено: 15:00 17.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународный автовокзал Южные Ворота в Москве
Международный автовокзал Южные Ворота в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту разрешен рейсовым автобусам от 18 мест, в том числе, которые перевозят организованные группы детей. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.
В понедельник утром в Минтрансе России сообщили о возобновлении проезда автобусов по Крымскому мосту. Движение было возобновлено в оба направления — как из Крыма так и на полуостров.
"Рейсовые автобусы от 18 мест для пассажиров пошли по Крымскому мосту. Также есть и автобусы, которые перевозят организованные группы детей", — сообщил врио министра.
Лукашенко отметил, что для автобусов предусмотрена специальная отдельная линия, чтобы они не задерживались в очереди к пункту досмотра. Он также подчеркнул, что транспорт и пассажиры проходят полный досмотр.
"Для автобусов есть отдельная линия, в общей очереди они не стоят. При этом на пункте идет стопроцентный досмотр и транспортного средства, и багажа", — пояснил Лукашенко.
Ранее врио министра транспорта РК Николай Лукашенко сообщил РИА Новости Крым, что погрузка на паромы продолжается, однако погода неблагоприятная, и работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена.
Пункт досмотра транспорта на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
08:39
Проезд автобусов по Крымскому мосту разрешен - Минтранс
Крымский мостТранспортКрымОбществоЧП на Крымском мостуКерчь
 
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