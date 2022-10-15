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Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра
Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра
Работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена в связи с усилением ветра и волнением на море в проливе. Решение будет принято в течение... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T16:58
2022-10-15T16:58
крым
транспорт
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена в связи с усилением ветра и волнением на море в проливе. Решение будет принято в течение часа-двух, после погрузки паромов. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.По его словам, в данный момент сказать точно, пойдут ли паромы, нельзя, но погрузка продолжается.По его словам, погрузка паромов будет продолжаться еще час – два. Только после этого будет объявлено, сможет ли судно выйти в море.В Минтрансе рассказали о трафике через Керченскую паромную переправу &gt;&gt;В пресс-службе Минтранса Крыма сообщили, что уже "два часа назад работал только рыбный порт, там было спокойно", предположив, что и здесь работа может быть приостановлена из-за непогоды.Накануне в пресс-службе МЧС по Крыму предупредили, что на выходных Крым накроет штормовой ветер. Ранее 15 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на Крымском мосту завершились работы по укреплению пролетных конструкций на левой стороне, и испытания прошли успешно. Перед этим он заявлял, что по завершении этих работ по мосту смогут запустить грузовики.
https://crimea.ria.ru/20221014/ochered-bufet-i-banya-kak-ozhidayut-perepravy-v-krym-voditeli-fur-1124893801.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, транспорт, ситуация на керченской переправе
Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра

Работу Керченской паромной переправы могут приостановить из-за ветра– Минтранс РК

16:58 15.10.2022
 
© РИА Новости КрымПаром на Керченской переправе
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена в связи с усилением ветра и волнением на море в проливе. Решение будет принято в течение часа-двух, после погрузки паромов. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.
По его словам, в данный момент сказать точно, пойдут ли паромы, нельзя, но погрузка продолжается.
"Выясняем по ситуации. Паромы сейчас находятся на погрузке с двух сторон. Ждем. Если капитан подтвердит, что из-за погодных условий не пойдет, значит, не пойдет. Потому что ветер, да, поднялся", – сказал Лукашенко.
По его словам, погрузка паромов будет продолжаться еще час – два. Только после этого будет объявлено, сможет ли судно выйти в море.
В Минтрансе рассказали о трафике через Керченскую паромную переправу >>
В пресс-службе Минтранса Крыма сообщили, что уже "два часа назад работал только рыбный порт, там было спокойно", предположив, что и здесь работа может быть приостановлена из-за непогоды.
Накануне в пресс-службе МЧС по Крыму предупредили, что на выходных Крым накроет штормовой ветер.
Ранее 15 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на Крымском мосту завершились работы по укреплению пролетных конструкций на левой стороне, и испытания прошли успешно. Перед этим он заявлял, что по завершении этих работ по мосту смогут запустить грузовики.
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КрымТранспортСитуация на Керченской переправе
 
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