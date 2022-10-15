Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра
Работу Керченской паромной переправы могут приостановить из-за ветра– Минтранс РК
© РИА Новости КрымПаром на Керченской переправе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена в связи с усилением ветра и волнением на море в проливе. Решение будет принято в течение часа-двух, после погрузки паромов. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.
По его словам, в данный момент сказать точно, пойдут ли паромы, нельзя, но погрузка продолжается.
"Выясняем по ситуации. Паромы сейчас находятся на погрузке с двух сторон. Ждем. Если капитан подтвердит, что из-за погодных условий не пойдет, значит, не пойдет. Потому что ветер, да, поднялся", – сказал Лукашенко.
По его словам, погрузка паромов будет продолжаться еще час – два. Только после этого будет объявлено, сможет ли судно выйти в море.
В пресс-службе Минтранса Крыма сообщили, что уже "два часа назад работал только рыбный порт, там было спокойно", предположив, что и здесь работа может быть приостановлена из-за непогоды.
Накануне в пресс-службе МЧС по Крыму предупредили, что на выходных Крым накроет штормовой ветер.
Ранее 15 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на Крымском мосту завершились работы по укреплению пролетных конструкций на левой стороне, и испытания прошли успешно. Перед этим он заявлял, что по завершении этих работ по мосту смогут запустить грузовики.