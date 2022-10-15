https://crimea.ria.ru/20221015/kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-mogut-ostanovit-iz-za-vetra-1124906526.html

Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра

Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра

Работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена в связи с усилением ветра и волнением на море в проливе. Решение будет принято в течение... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T16:58

2022-10-15T16:58

2022-10-15T16:58

крым

транспорт

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена в связи с усилением ветра и волнением на море в проливе. Решение будет принято в течение часа-двух, после погрузки паромов. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.По его словам, в данный момент сказать точно, пойдут ли паромы, нельзя, но погрузка продолжается.По его словам, погрузка паромов будет продолжаться еще час – два. Только после этого будет объявлено, сможет ли судно выйти в море.В Минтрансе рассказали о трафике через Керченскую паромную переправу >>В пресс-службе Минтранса Крыма сообщили, что уже "два часа назад работал только рыбный порт, там было спокойно", предположив, что и здесь работа может быть приостановлена из-за непогоды.Накануне в пресс-службе МЧС по Крыму предупредили, что на выходных Крым накроет штормовой ветер. Ранее 15 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что на Крымском мосту завершились работы по укреплению пролетных конструкций на левой стороне, и испытания прошли успешно. Перед этим он заявлял, что по завершении этих работ по мосту смогут запустить грузовики.

https://crimea.ria.ru/20221014/ochered-bufet-i-banya-kak-ozhidayut-perepravy-v-krym-voditeli-fur-1124893801.html

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

крым, транспорт, ситуация на керченской переправе