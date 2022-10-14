Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики
Хуснуллин: движение грузового транспорта по Крымскому мосту запустят в субботу вечером
19:09 14.10.2022 (обновлено: 19:24 14.10.2022)
© РИА Новости Крым . Сергей ЖабинАвтомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма
© РИА Новости Крым . Сергей Жабин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет запущено вечером в субботу, 15 октября. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости.
"Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики", - сказал Хуснуллин журналистам.
Он также подчеркнул, что ни один грузовик на мост не пропустят без досмотра. По его словам, на сегодняшний день в час по Крымскому мосту проезжают до 90 машин.
"С технической точки зрения мост уже будет готов пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, они поедут в обычном режиме. Груженные машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", - сказал Хуснуллин журналистам.
Ранее Хуснуллин заявил, что работы по устранению повреждений опоры Крымского моста будут завершены до конца недели.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
12 октября, 11:51На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов
14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.