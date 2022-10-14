https://crimea.ria.ru/20221014/stalo-izvestno-kogda-po-krymskomu-mostu-zapustyat-gruzoviki-1124895247.html

Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики

Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет запущено вечером в субботу, 15 октября. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует РИА... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T19:09

2022-10-14T19:09

2022-10-14T19:24

крымский мост

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет запущено вечером в субботу, 15 октября. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости.Он также подчеркнул, что ни один грузовик на мост не пропустят без досмотра. По его словам, на сегодняшний день в час по Крымскому мосту проезжают до 90 машин.Ранее Хуснуллин заявил, что работы по устранению повреждений опоры Крымского моста будут завершены до конца недели. ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

https://crimea.ria.ru/20221014/ochered-bufet-i-banya-kak-ozhidayut-perepravy-v-krym-voditeli-fur-1124893801.html

https://crimea.ria.ru/20221012/na-kerchenskoy-pereprave-vveli-ogranicheniya-na-provoz-gruzov-1124834825.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту