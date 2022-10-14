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Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики
Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет запущено вечером в субботу, 15 октября. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует РИА... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T19:09
2022-10-14T19:24
крымский мост
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет запущено вечером в субботу, 15 октября. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости.Он также подчеркнул, что ни один грузовик на мост не пропустят без досмотра. По его словам, на сегодняшний день в час по Крымскому мосту проезжают до 90 машин.Ранее Хуснуллин заявил, что работы по устранению повреждений опоры Крымского моста будут завершены до конца недели. ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
https://crimea.ria.ru/20221014/ochered-bufet-i-banya-kak-ozhidayut-perepravy-v-krym-voditeli-fur-1124893801.html
https://crimea.ria.ru/20221012/na-kerchenskoy-pereprave-vveli-ogranicheniya-na-provoz-gruzov-1124834825.html
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крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Стало известно, когда по Крымскому мосту запустят грузовики

Хуснуллин: движение грузового транспорта по Крымскому мосту запустят в субботу вечером

19:09 14.10.2022 (обновлено: 19:24 14.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Сергей ЖабинАвтомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма
Автомобили в очереди на Керченский мост со стороны Крыма - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Жабин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет запущено вечером в субботу, 15 октября. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости.
"Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики", - сказал Хуснуллин журналистам.
Он также подчеркнул, что ни один грузовик на мост не пропустят без досмотра. По его словам, на сегодняшний день в час по Крымскому мосту проезжают до 90 машин.
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18:41
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"С технической точки зрения мост уже будет готов пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, они поедут в обычном режиме. Груженные машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", - сказал Хуснуллин журналистам.
Ранее Хуснуллин заявил, что работы по устранению повреждений опоры Крымского моста будут завершены до конца недели.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
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На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов
14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
 
Крымский мостМарат ХуснуллинЧП на Крымском мосту
 
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