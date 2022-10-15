https://crimea.ria.ru/20221015/v-mintranse-rasskazali-o-trafike-cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-1124902657.html

В Минтрансе рассказали о трафике через Керченскую паромную переправу

В Минтрансе рассказали о трафике через Керченскую паромную переправу - РИА Новости Крым, 15.10.2022

В Минтрансе рассказали о трафике через Керченскую паромную переправу

С начала работы Керченской паромной переправы, открытой в связи с ограничением движения на Крымском мосту после теракта, в обе стороны от пролива перевезли... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T13:26

2022-10-15T13:26

2022-10-15T13:26

чп на крымском мосту

крымский мост

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. С начала работы Керченской паромной переправы, открытой в связи с ограничением движения на Крымском мосту после теракта, в обе стороны от пролива перевезли более 11 тысяч пассажиров и почти 3,5 автомобилей.Отмечается, что привлеченными пассажирскими судами было выполнено 9 рейсов, а четырьмя паромами – 94 круговых рейса.Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируют запустить вечером в субботу, 15 октября. Ранее замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов в комментарии ТАСС заявил, что паромная переправа через Керченский пролив продолжит работу после восстановления Крымского моста, однако число паромов может быть сокращено. По его словам, в данный момент возникают трудности с поиском большого числа паромов, так как "требуется время для их мобилизации для работы на линии". Он также отметил, что специалисты надеются на оперативное восстановление моста, в таком случае большого числа судов не потребуется.По информации источника РИА Новости Крым, знакомого с ситуацией, говорить о том, какой будет картина "с грузовыми и прочими потоками, когда восстановлен будет весь мост", пока рано.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". 12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста >>Вечером 8 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста восстановлено. Водителей грузового транспорта призвали пользоваться паромной переправой. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.14 октября глава правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому предельный срок завершения капремонта поврежденной части Крымского моста установлен – это 1 июля 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20221014/kak-lokomotivnaya-brigada-spasala-poezd-i-krymskiy-most-1124878978.html

крымский мост

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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