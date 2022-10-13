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Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста
Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста
Восстановительные работы на Крымском мосту ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T18:36
2022-10-13T18:36
чп на крымском мосту
крымский мост
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Восстановительные работы на Крымском мосту ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Дважды в день получаю доклад, все возникающие вопросы оперативно решаем на комиссии или в ручном режиме", – заявил Хуснуллин.К месту ЧП уже доставлены плавучие краны, при помощи которых демонтируют и заменят пострадавшие от взрыва части конструкции.Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП &gt;&gt;Всего на объекте работает тридцать единиц техники. Количество рабочих в ремонтной бригаде увеличено до 250, добавил вице-премьер.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту &gt;&gt;По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
https://crimea.ria.ru/20221012/kak-vosstanavlivayut-prolety-na-krymskom-mostu--foto-1124841126.html
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РИА Новости Крым
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чп на крымском мосту, крымский мост, транспорт, крым
Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста

Ремонт Крымского моста идет полным ходом: на место прибыли плавучие краны

18:36 13.10.2022
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Восстановительные работы на Крымском мосту ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Дважды в день получаю доклад, все возникающие вопросы оперативно решаем на комиссии или в ручном режиме", – заявил Хуснуллин.
К месту ЧП уже доставлены плавучие краны, при помощи которых демонтируют и заменят пострадавшие от взрыва части конструкции.
Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП >>
Всего на объекте работает тридцать единиц техники. Количество рабочих в ремонтной бригаде увеличено до 250, добавил вице-премьер.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту >>
По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
Вчера, 15:21
Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО
ЧП на Крымском мостуКрымский мостТранспортКрым
 
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