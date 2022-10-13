https://crimea.ria.ru/20221013/plavuchie-krany-gotovy-zamenit-povrezhdennye-prolety-krymskogo-mosta-1124864411.html

Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста

Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Плавучие краны готовы заменить поврежденные пролеты Крымского моста

Восстановительные работы на Крымском мосту ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T18:36

2022-10-13T18:36

2022-10-13T18:36

чп на крымском мосту

крымский мост

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Восстановительные работы на Крымском мосту ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Дважды в день получаю доклад, все возникающие вопросы оперативно решаем на комиссии или в ручном режиме", – заявил Хуснуллин.К месту ЧП уже доставлены плавучие краны, при помощи которых демонтируют и заменят пострадавшие от взрыва части конструкции.Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП >>Всего на объекте работает тридцать единиц техники. Количество рабочих в ремонтной бригаде увеличено до 250, добавил вице-премьер.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту >>По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

https://crimea.ria.ru/20221012/kak-vosstanavlivayut-prolety-na-krymskom-mostu--foto-1124841126.html

крымский мост

крым

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