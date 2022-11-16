В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
Движение на севастопольском участке "Тавриды" временно изменят днем 16 ноября
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Дорожный знак "Объезд" на ул. Толстого в Симферополе
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. На 8-м (севастопольском) участке трассы "Таврида", где продолжаются строительство дороги, с 16 ноября временно изменяется схема движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Обращаем ваше внимание на особенность разворота в сторону города Севастополя, когда движение осуществляется по направлению в Симферополь. В месте разворота изменено направление движения по кольцу: слева направо с последующим выездом на трассу "Таврида", – говорится в сообщении дептранса.
Кроме того, временно съехать с трассы к селу Штурмовому можно, используя разворот, обустроенный в районе Балаклавской ТЭС, уточнили в ведомстве.
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
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В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
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В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
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В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
© Пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
© Пресс-служба правительства Севастополя
2 из 3
В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
© Пресс-служба правительства Севастополя
3 из 3
В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение
© Пресс-служба правительства Севастополя
Схема движения изменится с 15-00 16 ноября.
Ранее, 14 ноября, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено сообщил о степени готовности восьмого участка трассы "Таврида".