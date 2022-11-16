https://crimea.ria.ru/20221116/v-sevastopole-na-tavride-vremenno-izmenili-dvizhenie-1125397101.html

В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение

В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В Севастополе на "Тавриде" временно изменили движение

На 8-м (севастопольском) участке трассы "Таврида", где продолжаются строительство дороги, с 16 ноября временно изменяется схема движения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T13:27

2022-11-16T13:27

2022-11-16T13:27

ситуация на дорогах крыма

севастополь

трасса таврида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111232/84/1112328410_0:546:5520:3651_1920x0_80_0_0_5a2f14051367b64dd7950208667ebbb7.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. На 8-м (севастопольском) участке трассы "Таврида", где продолжаются строительство дороги, с 16 ноября временно изменяется схема движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Кроме того, временно съехать с трассы к селу Штурмовому можно, используя разворот, обустроенный в районе Балаклавской ТЭС, уточнили в ведомстве.Схема движения изменится с 15-00 16 ноября.Ранее, 14 ноября, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено сообщил о степени готовности восьмого участка трассы "Таврида".

https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopolskiy-uchastok-trassy-tavrida-gotov-pochti-na-90-1125362947.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, трасса таврида