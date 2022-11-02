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Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года
Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года
Музей Пушкина в Гурзуфе, который располагается в историческом доме Раевских, у которых гостил поэт, будет в самом скором времени закрыт для реставрационных... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:13
2022-11-02T15:13
2022-11-02T15:13
культура
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе, который располагается в историческом доме Раевских, у которых гостил поэт, будет в самом скором времени закрыт для реставрационных работ.Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе рассказала директор ГБУ РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник" Лариса Ковальчук.По ее оценке, проект реставрации поистине колоссальный.По планам, здание дома Раевских в Гурзуфе после реконструкции должно вернуть свой исторический облик: его ждёт настройка бельведера, мансарды, внутри снова будет построена винтовая лестница, облагорожена прилегающая территория."Оно станет таким, каким его видел Александр Сергеевич Пушкин", - заверила Ковальчук и добавила, что экспозиция также будет обновлена.При этом директор Крымского литературно-художественного музея-заповедника отметила, что закрытый музей не прекратит своей просветительской деятельности.В 2021 году указ о ремонте и реставрации музея А.С. Пушкина в ялтинском поселке Гурзуф подписал президент России Владимир Путин. Документ приурочен к 225-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2024 году.В январе 2022 года председатель правительства Михаил Мишустин утвердил программу распределения субсидий на поддержку пушкинских музеев к юбилею поэта в 2024 году, в том числе финансирование получит музей А.С. Пушкина в Гурзуфе. Субсидирование музеев к 225-летию поэта включено в программу "Развитие культуры". В ее рамках восстановят восемь региональных музеев, среди которых и музей поэта в Гурзуфе. Всего за три года мемориальным пушкинским музеям и музеям-заповедникам из федерального бюджета выделят 757 млн рублей.Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе был открыт в июне 1989 года. Его экспозиция расположена в шести залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта. Представлены прижизненные издания классика русской литературы, предметы быта пушкинской эпохи и крымского быта начала XIX века.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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культура, крым
Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года
Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года на реставрацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе, который располагается в историческом доме Раевских, у которых гостил поэт, будет в самом скором времени закрыт для реставрационных работ.
Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе рассказала директор ГБУ РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник" Лариса Ковальчук.
По ее оценке, проект реставрации поистине колоссальный.
"Уже через два года крымчане и гости полуострова увидят совершенно новое музейное пространство. 31 октября вышло положительное заключение экспертизы, научно-сметной документации, и мы приступаем к воплощению того, что есть на бумаге, в жизнь", - сказала она.
По планам, здание дома Раевских в Гурзуфе после реконструкции должно вернуть свой исторический облик: его ждёт настройка бельведера, мансарды, внутри снова будет построена винтовая лестница, облагорожена прилегающая территория.
"Оно станет таким, каким его видел Александр Сергеевич Пушкин", - заверила Ковальчук и добавила, что экспозиция также будет обновлена.
При этом директор Крымского литературно-художественного музея-заповедника отметила, что закрытый музей не прекратит своей просветительской деятельности.
"Мы от учреждений Союза Пушкинских музеев получили подтверждение того, что они готовы принять у себя экспозицию "Пушкин и Крым". У нас есть несколько предложений. То есть просветительская миссия будет выполнена", - сказала она.
В 2021 году указ о ремонте и реставрации музея А.С. Пушкина в ялтинском поселке Гурзуф подписал
президент России Владимир Путин. Документ приурочен к 225-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2024 году.
В январе 2022 года председатель правительства Михаил Мишустин утвердил программу распределения субсидий на поддержку пушкинских музеев к юбилею поэта в 2024 году, в том числе финансирование получит музей А.С. Пушкина в Гурзуфе
. Субсидирование музеев к 225-летию поэта включено в программу "Развитие культуры". В ее рамках восстановят восемь региональных музеев, среди которых и музей поэта в Гурзуфе. Всего за три года мемориальным пушкинским музеям и музеям-заповедникам из федерального бюджета выделят 757 млн рублей.
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе был открыт в июне 1989 года. Его экспозиция расположена в шести залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта. Представлены прижизненные издания классика русской литературы, предметы быта пушкинской эпохи и крымского быта начала XIX века.