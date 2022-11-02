https://crimea.ria.ru/20221102/muzey-pushkina-v-gurzufe-zakroyut-na-poltora-goda-1125210607.html

Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года

Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года

Музей Пушкина в Гурзуфе, который располагается в историческом доме Раевских, у которых гостил поэт, будет в самом скором времени закрыт для реставрационных... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T15:13

2022-11-02T15:13

2022-11-02T15:13

культура

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе, который располагается в историческом доме Раевских, у которых гостил поэт, будет в самом скором времени закрыт для реставрационных работ.Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе рассказала директор ГБУ РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник" Лариса Ковальчук.По ее оценке, проект реставрации поистине колоссальный.По планам, здание дома Раевских в Гурзуфе после реконструкции должно вернуть свой исторический облик: его ждёт настройка бельведера, мансарды, внутри снова будет построена винтовая лестница, облагорожена прилегающая территория."Оно станет таким, каким его видел Александр Сергеевич Пушкин", - заверила Ковальчук и добавила, что экспозиция также будет обновлена.При этом директор Крымского литературно-художественного музея-заповедника отметила, что закрытый музей не прекратит своей просветительской деятельности.В 2021 году указ о ремонте и реставрации музея А.С. Пушкина в ялтинском поселке Гурзуф подписал президент России Владимир Путин. Документ приурочен к 225-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2024 году.В январе 2022 года председатель правительства Михаил Мишустин утвердил программу распределения субсидий на поддержку пушкинских музеев к юбилею поэта в 2024 году, в том числе финансирование получит музей А.С. Пушкина в Гурзуфе. Субсидирование музеев к 225-летию поэта включено в программу "Развитие культуры". В ее рамках восстановят восемь региональных музеев, среди которых и музей поэта в Гурзуфе. Всего за три года мемориальным пушкинским музеям и музеям-заповедникам из федерального бюджета выделят 757 млн рублей.Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе был открыт в июне 1989 года. Его экспозиция расположена в шести залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта. Представлены прижизненные издания классика русской литературы, предметы быта пушкинской эпохи и крымского быта начала XIX века.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым