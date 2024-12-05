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Программа "Земский тренер" в Крыму: что изменится в селах с 2025 года

Программа "Земский тренер" в Крыму: что изменится в селах с 2025 года - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Программа "Земский тренер" в Крыму: что изменится в селах с 2025 года

Спортивная инфраструктура в селах Крыма активно развивается, а программа "Земский тренер" может дать толчок развитию спорта в сельской местности. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T08:05

2024-12-05T08:05

2024-12-05T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Спортивная инфраструктура в селах Крыма активно развивается, а программа "Земский тренер" может дать толчок развитию спорта в сельской местности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма Общественной палаты Крыма Ольга Безугловец.Кроме того, отметила эксперт, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, где будут нужны уже не просто тренеры, а штатные специалисты.В этой связи, по ее мнению, инициатива президента РФ Владимира Путина, поручившего запустить с 2025 года программу "Земский тренер" в малых городах и селах по всей России, крайне актуальна для Крыма и обещает быть эффективной.Важным в этой программе, по ее мнению, является то, что она ставит цель обеспечить села специалистами "трех ипостасей". Это учитель физкультуры для общеобразовательных школ; тренер по конкретному виду спорта, востребованному в данной местности для спортшкол и спорткомплексов; и инструктор по спорту, на которого ложится задача продвижения спорта и организация мероприятий для жителей разных возрастов.По ее мнению, тренеры, которые приедут работать в села, будут видеть детей с выдающимися способностями, и именно с них начнут формироваться спортивные резервы, в том числе олимпийские, уверена она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят новый физкультурный комплекс в СудакеВ четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейПоявление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – Авербух

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, общество, ольга безугловец, мнения, общественная палата крыма, новости крыма