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Программа "Земский тренер" в Крыму: что изменится в селах с 2025 года
Программа "Земский тренер" в Крыму: что изменится в селах с 2025 года - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Программа "Земский тренер" в Крыму: что изменится в селах с 2025 года
Спортивная инфраструктура в селах Крыма активно развивается, а программа "Земский тренер" может дать толчок развитию спорта в сельской местности. Об этом в... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T08:05
2024-12-05T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Спортивная инфраструктура в селах Крыма активно развивается, а программа "Земский тренер" может дать толчок развитию спорта в сельской местности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма Общественной палаты Крыма Ольга Безугловец.Кроме того, отметила эксперт, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, где будут нужны уже не просто тренеры, а штатные специалисты.В этой связи, по ее мнению, инициатива президента РФ Владимира Путина, поручившего запустить с 2025 года программу "Земский тренер" в малых городах и селах по всей России, крайне актуальна для Крыма и обещает быть эффективной.Важным в этой программе, по ее мнению, является то, что она ставит цель обеспечить села специалистами "трех ипостасей". Это учитель физкультуры для общеобразовательных школ; тренер по конкретному виду спорта, востребованному в данной местности для спортшкол и спорткомплексов; и инструктор по спорту, на которого ложится задача продвижения спорта и организация мероприятий для жителей разных возрастов.По ее мнению, тренеры, которые приедут работать в села, будут видеть детей с выдающимися способностями, и именно с них начнут формироваться спортивные резервы, в том числе олимпийские, уверена она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят новый физкультурный комплекс в СудакеВ четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейПоявление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – Авербух
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крым, спорт, общество, ольга безугловец, мнения, общественная палата крыма, новости крыма
Программа "Земский тренер" в Крыму: что изменится в селах с 2025 года
Программа "Земский тренер" в Крыму даст толчок развитию спорта в селах – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым.
Спортивная инфраструктура в селах Крыма активно развивается, а программа "Земский тренер" может дать толчок развитию спорта в сельской местности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель комиссии по делам молодежи, массового спорта и туризма Общественной палаты Крыма Ольга Безугловец.
"В сельской местности строятся спортивные площадки самые разные, силовые, для воркаута, для сдачи норм ГТО. Многие умные, высокотехнологичные. И для них уже не просто нужен тренер, а специалист, которой разбирается и может научить их использовать", – сказала она.
Кроме того, отметила эксперт, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, где будут нужны уже не просто тренеры, а штатные специалисты.
В этой связи, по ее мнению, инициатива президента РФ Владимира Путина
, поручившего запустить с 2025 года программу "Земский тренер" в малых городах и селах по всей России, крайне актуальна для Крыма и обещает быть эффективной.
Важным в этой программе, по ее мнению, является то, что она ставит цель обеспечить села специалистами "трех ипостасей". Это учитель физкультуры для общеобразовательных школ; тренер по конкретному виду спорта, востребованному в данной местности для спортшкол и спорткомплексов; и инструктор по спорту, на которого ложится задача продвижения спорта и организация мероприятий для жителей разных возрастов.
"В программе предусмотрено, что такие тренеры и учителя будут получать материальную помощь от государства. Сейчас, насколько я знаю, речь идет о миллионе рублей при переезде. Платить будет региональный бюджет. И, возможно, для кого-то это станет стимулом начать свою работу в селе. Я очень на это надеюсь", – поделилась Безугловец.
По ее мнению, тренеры, которые приедут работать в села, будут видеть детей с выдающимися способностями, и именно с них начнут формироваться спортивные резервы, в том числе олимпийские, уверена она.
"Чаще всего потенциал детей, которые живут в селах, просто не раскрыт. Да, они бегают, гоняют мяч. Но нет человека, который может увидеть, что там пас какой-то необычный или гибкость невероятная. И если эта программа себя оправдает, мы через несколько лет будем видеть, как у нас из сел выходят чемпионы", – заключила Безугловец.
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