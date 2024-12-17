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11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и Севастополе
11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.12.2024
11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек, в обоих регионах из-за роста заболеваемости закрывали группы в садах и классы в... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T09:25
2024-12-17T09:25
2024-12-17T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек, в обоих регионах из-за роста заболеваемости закрывали группы в садах и классы в школах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополю за неделю заболели респираторными инфекциями 2,9 тысяч человек, уровень заболеваемости выше прошлой недели на 2,4%, уточнили в ведомстве.По данным Роспотребнадзора, в Крыму в 14 дошкольных образовательных учреждениях на минувшей неделе были закрыты 20 групп, в 8 школах - 14 классов. В Севастополе закрывали 48 классов в 24 школах, 36 групп - в 11 дошкольных образовательных учреждениях."Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Отмечаются единичные находки циркуляции вирусов гриппа", - добавили в Межрегиональном управлении.Неделей ОРВИ в Крыму заболели 8263 человек, в Севастополе сообщалось о росте заболеваемости на 2,7 процента - до 2830 человек. Из-за роста ОРВИ также закрывали классы в школах и группы в детских садах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияПик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врачаКак остановить развитие ангины в сезон ОРВИ
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орви, грипп, новости крыма, новости севастополя, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за неделю ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек
09:25 17.12.2024 (обновлено: 09:27 17.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 11 тысяч человек, в обоих регионах из-за роста заболеваемости закрывали группы в садах и классы в школах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на уровне предыдущей недели, зарегистрировано 8036 заболевших, детей в общей структуре заболеваемости - 53,8%", - сказано в сообщении.
В Севастополю за неделю заболели респираторными инфекциями 2,9 тысяч человек, уровень заболеваемости выше прошлой недели на 2,4%, уточнили в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора, в Крыму в 14 дошкольных образовательных учреждениях на минувшей неделе были закрыты 20 групп, в 8 школах - 14 классов. В Севастополе закрывали 48 классов в 24 школах, 36 групп - в 11 дошкольных образовательных учреждениях.
"Заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Отмечаются единичные находки циркуляции вирусов гриппа", - добавили в Межрегиональном управлении.
Неделей ОРВИ в Крыму заболели 8263 человек
, в Севастополе сообщалось о росте заболеваемости на 2,7 процента - до 2830 человек. Из-за роста ОРВИ также закрывали классы в школах и группы в детских садах.
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