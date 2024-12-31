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ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад

ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад - РИА Новости Крым, 31.12.2024

ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад

В России за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, коронавирусом - на 18,8%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T13:30

2024-12-31T13:30

2024-12-31T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, коронавирусом - на 18,8%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.При этом пятая часть случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, из отдельных случаев вирусов гриппа преобладают тип А (H1N1) и тип В.Кроме того, по итогам последней недели в стране зарегистрировано 22,2 тысяч заболевших COVID-19, что на 18,8% ниже, чем на прошлой неделе. Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости во всех возрастных группах.В ведомстве напоминают, что в период новогодних праздников важно помнить о здоровье и мерах предосторожности: регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест; использовать дезинфицирующие средства, в том числе для обработки гаджетов.При появлении первых симптомов ОРВИ или гриппа (кашель, насморк, высокая температура, ломота в теле) стоит немедленно обратиться к врачу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дниВсплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникулИз-за ОРВИ закрыли на карантин 60 классов в Крыму и Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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