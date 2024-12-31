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ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад
ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад - РИА Новости Крым, 31.12.2024
ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад
В России за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, коронавирусом - на 18,8%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T13:30
2024-12-31T13:30
2024-12-31T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, коронавирусом - на 18,8%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.При этом пятая часть случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, из отдельных случаев вирусов гриппа преобладают тип А (H1N1) и тип В.Кроме того, по итогам последней недели в стране зарегистрировано 22,2 тысяч заболевших COVID-19, что на 18,8% ниже, чем на прошлой неделе. Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости во всех возрастных группах.В ведомстве напоминают, что в период новогодних праздников важно помнить о здоровье и мерах предосторожности: регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест; использовать дезинфицирующие средства, в том числе для обработки гаджетов.При появлении первых симптомов ОРВИ или гриппа (кашель, насморк, высокая температура, ломота в теле) стоит немедленно обратиться к врачу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дниВсплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникулИз-за ОРВИ закрыли на карантин 60 классов в Крыму и Севастополе
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россия, новости, роспотребнадзор, здоровье, орви, коронавирус, распространение коронавируса в рф
ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад
В России заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 12%, COVID-19 - на 18%
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, коронавирусом - на 18,8%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"За прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ снизилось на 12,8% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 618,8 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны", - говорится в сообщении.
При этом пятая часть случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, из отдельных случаев вирусов гриппа преобладают тип А (H1N1) и тип В.
Кроме того, по итогам последней недели в стране зарегистрировано 22,2 тысяч заболевших COVID-19, что на 18,8% ниже, чем на прошлой неделе. Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости во всех возрастных группах.
В ведомстве напоминают, что в период новогодних праздников важно помнить о здоровье и мерах предосторожности: регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест; использовать дезинфицирующие средства, в том числе для обработки гаджетов.
При появлении первых симптомов ОРВИ или гриппа (кашель, насморк, высокая температура, ломота в теле) стоит немедленно обратиться к врачу.
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