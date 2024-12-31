Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241231/orvi-i-covid-19-v-rossii-poshli-na-spad-1143036885.html
ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад
ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад - РИА Новости Крым, 31.12.2024
ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад
В России за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, коронавирусом - на 18,8%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T13:30
2024-12-31T13:30
россия
новости
роспотребнадзор
здоровье
орви
коронавирус
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b51ed9297f8e868d8fdd67bae01f8f68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, коронавирусом - на 18,8%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.При этом пятая часть случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, из отдельных случаев вирусов гриппа преобладают тип А (H1N1) и тип В.Кроме того, по итогам последней недели в стране зарегистрировано 22,2 тысяч заболевших COVID-19, что на 18,8% ниже, чем на прошлой неделе. Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости во всех возрастных группах.В ведомстве напоминают, что в период новогодних праздников важно помнить о здоровье и мерах предосторожности: регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест; использовать дезинфицирующие средства, в том числе для обработки гаджетов.При появлении первых симптомов ОРВИ или гриппа (кашель, насморк, высокая температура, ломота в теле) стоит немедленно обратиться к врачу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дниВсплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникулИз-за ОРВИ закрыли на карантин 60 классов в Крыму и Севастополе
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010024_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_152f13c5ca6fc44f225a47d399011553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, роспотребнадзор, здоровье, орви, коронавирус, распространение коронавируса в рф
ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад

В России заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 12%, COVID-19 - на 18%

13:30 31.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 12,8%, коронавирусом - на 18,8%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"За прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ снизилось на 12,8% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 618,8 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны", - говорится в сообщении.
При этом пятая часть случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, из отдельных случаев вирусов гриппа преобладают тип А (H1N1) и тип В.
Кроме того, по итогам последней недели в стране зарегистрировано 22,2 тысяч заболевших COVID-19, что на 18,8% ниже, чем на прошлой неделе. Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости во всех возрастных группах.
В ведомстве напоминают, что в период новогодних праздников важно помнить о здоровье и мерах предосторожности: регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест; использовать дезинфицирующие средства, в том числе для обработки гаджетов.
При появлении первых симптомов ОРВИ или гриппа (кашель, насморк, высокая температура, ломота в теле) стоит немедленно обратиться к врачу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул
Из-за ОРВИ закрыли на карантин 60 классов в Крыму и Севастополе
 
РоссияНовостиРоспотребнадзорЗдоровьеОРВИКоронавирусРаспространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29ВСУ обстреляли Шебекино - есть пострадавшие
15:10Запечатлеть все: главные крымские фотографии декабря
14:40Цена на бензин Аи-95 в Крыму снизится с 15 января
14:32Финальный залп из снарядов и винегрет: как отмечают Новый год на фронте
14:13Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать
13:52В Курской области за сутки ликвидированы более 400 украинских боевиков
13:30ОРВИ и COVID-19 в России пошли на спад
13:03Еще два беспилотника сбили над Крымом
12:52Утечки мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не обнаружено
12:39Потери ВСУ за сутки: уничтожены еще почти 1500 боевиков
12:16ВСУ повторно ударили по больнице и сожгли еще одну школу на Херсонщине
12:01Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФ
12:00Исторический день: 25 лет назад Ельцин ушел с поста президента России
11:39ВС России ударили по аэродрому и заводу по изготовлению пороховых зарядов
11:30В Крыму на дороге сгорела машина
11:02Аксенов предупредил крымчан о фейках на новогодние праздники
10:52Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине подростков в Лисичанске
10:35Более 1,6 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
10:10В монастыре советуют: что приготовить верующим на Новый год и Рождество
09:43В Северной Осетии атакован полигон Шалхи
Лента новостейМолния