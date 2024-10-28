https://crimea.ria.ru/20241028/chto-oznachayut-slova-glavy-ofisa-zelenskogo-o-granitsakh-2022-goda--mnenie-1141410003.html
Что означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнение
Что означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнение - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Что означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнение
Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что для переговоров по урегулированию украинского конфликта нужно вернуться к границам 2022 года,... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T19:51
2024-10-28T19:51
2024-10-28T20:42
андрей ермак
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
украина
владимир зеленский
нато
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что для переговоров по урегулированию украинского конфликта нужно вернуться к границам 2022 года, являются попыткой киевского режима хоть немного ослабить растущее в украинском обществе напряжение. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.Ранее Ермак заявил, что для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до 24 февраля 2022 года. Потом, по его словам, должен пойти разговор о том, как "вернуть Украине суверенитет к границам 1991 года".По словам эксперта, последние полтора месяца показали, что приглашения в НАТО для Киева нет и не будет, военная и финансовая помощь со стороны Запада сокращается, а сама Украина входит в зиму с разрушенной энергосистемой и ростом недовольства граждан насильственной мобилизацией.При этом коллективный Запад, по мнению Колесниченко, не будет предпринимать никаких действенных шагов в украинском вопросе до окончания выборов в США.Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев не заинтересован в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти. По словам главы РФ, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаПутин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемПоследний шанс Зеленского: когда могут пройти выборы президента Украины
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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андрей ермак, вадим колесниченко, украина, владимир зеленский, нато, поставки западного оружия украине
Что означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнение
Заявлениями о "границах 2022 года" Киев пытается снять напряжение в обществе – эксперт
19:51 28.10.2024 (обновлено: 20:42 28.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым.
Слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что для переговоров по урегулированию украинского конфликта нужно вернуться к границам 2022 года, являются попыткой киевского режима хоть немного ослабить растущее в украинском обществе напряжение. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.
Ранее Ермак заявил, что для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до 24 февраля 2022 года. Потом, по его словам, должен пойти разговор о том, как "вернуть Украине суверенитет к границам 1991 года".
"Это всего лишь информационный шум, который подразумевает отсутствие конкретных идей у украинской власти. С другой стороны, подобными заявлениями власть пытается снять накал напряжения в обществе, связанный с серьезными поражениями на линии фронта и отсутствием понимания того, что дальше делать", – сказал Колесниченко.
По словам эксперта, последние полтора месяца показали, что приглашения в НАТО для Киева нет и не будет, военная и финансовая помощь со стороны Запада сокращается, а сама Украина входит в зиму с разрушенной энергосистемой и ростом недовольства граждан насильственной мобилизацией.
"Это становится головной болью для просроченной украинской администрации, которая любой ценой пытается удержаться у власти", – отметил политолог.
При этом коллективный Запад, по мнению Колесниченко, не будет предпринимать никаких действенных шагов в украинском вопросе до окончания выборов в США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Киев не заинтересован
в прекращении боевых действий из-за нелегитимности действующей власти. По словам главы РФ, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.
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