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Последний шанс Зеленского: когда могут пройти выборы президента Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Последний шанс Зеленского: когда могут пройти выборы президента Украины
Последний шанс Зеленского: когда могут пройти выборы президента Украины - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Последний шанс Зеленского: когда могут пройти выборы президента Украины
Президентские выборы на Украине могут состояться уже весной следующего года, Запад не будет долго терпеть нахождение у власти в Киеве нелегитимного Владимира... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T12:29
2024-10-14T13:42
владимир зеленский
выборы
украина
новости
политика
мнения
николай азаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президентские выборы на Украине могут состояться уже весной следующего года, Запад не будет долго терпеть нахождение у власти в Киеве нелегитимного Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.При этом сам Зеленский, по словам Азарова, "идет на выборы с учетом того, что сейчас у него еще сохраняется какой-то шанс переизбраться"."В условиях тоталитарной карательной системы, сфальсифицировав выборы, он может сделать подобие своего избрания. Это его последний шанс", - пояснил экс-премьер.Политик отметил: чтобы иметь шансы переизбраться, лидеру киевского режима нужно продемонстрировать хоть какие-то успехи ВСУ на фронте. Для этого, по словам Азарова, и нужна "повальная мобилизация".Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая.Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что он потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял о том, что де-юре Зеленский не является легитимным президентом. По его словам, рано или поздно Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти".В июле этого года Служба внешней разведки РФ выяснила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому во главе украинского государства. По данным ведомства, такие фигуры как лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страна самозванцев: зачем на Украине продолжают перестановки во властиСмена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить ЗеленскогоНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти - Медведчук
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, выборы, украина, новости, политика, мнения, николай азаров
Последний шанс Зеленского: когда могут пройти выборы президента Украины

Выборы президента на Украине могут состояться уже весной 2025 года – экс-премьер Азаров

12:29 14.10.2024 (обновлено: 13:42 14.10.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Президентские выборы на Украине могут состояться уже весной следующего года, Запад не будет долго терпеть нахождение у власти в Киеве нелегитимного Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Выборы в Украине намечаются на раннюю либо на позднюю весну. Но они будут, так как долго такую ситуацию терпеть, когда потерял полномочия сам Зеленский, потеряла полномочия так называемая Рада, Запад не будет. Для Запада это некомфортно. У многих это вызывает вопросы, поэтому выборы должны состояться", - написал политик в своем Telegram-канале.
При этом сам Зеленский, по словам Азарова, "идет на выборы с учетом того, что сейчас у него еще сохраняется какой-то шанс переизбраться".
"В условиях тоталитарной карательной системы, сфальсифицировав выборы, он может сделать подобие своего избрания. Это его последний шанс", - пояснил экс-премьер.
Политик отметил: чтобы иметь шансы переизбраться, лидеру киевского режима нужно продемонстрировать хоть какие-то успехи ВСУ на фронте. Для этого, по словам Азарова, и нужна "повальная мобилизация".
Срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины истек 20 мая.
Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что он потерял легитимность как глава государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял о том, что де-юре Зеленский не является легитимным президентом. По его словам, рано или поздно Украине придется разбираться со "снежным комом нелегитимности власти".
В июле этого года Служба внешней разведки РФ выяснила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому во главе украинского государства. По данным ведомства, такие фигуры как лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера.
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Владимир ЗеленскийВыборыУкраинаНовостиПолитикаМненияНиколай Азаров
 
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