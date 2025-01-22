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В Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка

В Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка - РИА Новости Крым, 22.01.2025

В Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка

Мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка появилась на фасаде школы в феодосийском поселке Щебетовка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T18:11

2025-01-22T18:11

2025-01-22T18:11

крым

феодосия

памятники героям сво в крыму

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка появилась на фасаде школы в феодосийском поселке Щебетовка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Николай Стеценко вступил в ряды защитников России в мае 2024 года, служил наводчиком бронемашины 810-й бригады. "6 сентября, во время выполнения боевой задачи, его группа попала под минометный обстрел. К сожалению, ефрейтор Стецюк получил тяжелое осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - рассказали в администрации.За проявленную отвагу и стойкость указом президента России Владимира Путина Стецюк награжден Орденом Мужества посмертно."Он остался в памяти земляков открытым, отзывчивым парнем, полным стремлений и планов, обладающим лидерскими качествами", - заключили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, памятники героям сво в крыму, герои сво, патриотическое воспитание, общество, новости крыма