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В Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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В Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка
В Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка - РИА Новости Крым, 22.01.2025
В Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка
Мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка появилась на фасаде школы в феодосийском поселке Щебетовка. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка появилась на фасаде школы в феодосийском поселке Щебетовка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Николай Стеценко вступил в ряды защитников России в мае 2024 года, служил наводчиком бронемашины 810-й бригады. "6 сентября, во время выполнения боевой задачи, его группа попала под минометный обстрел. К сожалению, ефрейтор Стецюк получил тяжелое осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - рассказали в администрации.За проявленную отвагу и стойкость указом президента России Владимира Путина Стецюк награжден Орденом Мужества посмертно."Он остался в памяти земляков открытым, отзывчивым парнем, полным стремлений и планов, обладающим лидерскими качествами", - заключили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, феодосия, памятники героям сво в крыму, герои сво, патриотическое воспитание, общество, новости крыма
В Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка

В Щебетовской школе в Крыму открыли мемориальный знак в честь героя СВО Николая Стецюка

18:11 22.01.2025
 
© Telegram-канал Моя Феодосия ZМемориальный знак в честь героя СВО Николая Стецюка открыли в поселке Щебетовка в Феодосии
Мемориальный знак в честь героя СВО Николая Стецюка открыли в поселке Щебетовка в Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка появилась на фасаде школы в феодосийском поселке Щебетовка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Сегодня на здании Щебетовской школы была открыта мемориальная доска в память о Николае Стецюке, участнике специальной военной операции. Он родился 8 декабря 2000 года в Феодосии учился в Щебетовской школе", - сказано в сообщении пресс-службы.

Николай Стеценко вступил в ряды защитников России в мае 2024 года, служил наводчиком бронемашины 810-й бригады.
"6 сентября, во время выполнения боевой задачи, его группа попала под минометный обстрел. К сожалению, ефрейтор Стецюк получил тяжелое осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - рассказали в администрации.
За проявленную отвагу и стойкость указом президента России Владимира Путина Стецюк награжден Орденом Мужества посмертно.
"Он остался в памяти земляков открытым, отзывчивым парнем, полным стремлений и планов, обладающим лидерскими качествами", - заключили власти.
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