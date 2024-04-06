https://crimea.ria.ru/20240406/takoe-vidish-raz-v-zhizni-nad-krymom-kometa-soletsya-s-yupiterom-i-lunoy-1136319455.html

Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной

Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной

В ближайшие дни в Крыму и других южных регионах России можно будет наблюдать красивое астрономическое явление – слияние кометы с Юпитером и Луной. Большинство... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T07:38

2024-04-06T07:38

2024-04-06T07:38

крым

космос

кирилл лазоренко

общество

комета 12p/понса-брукса

новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие дни в Крыму и других южных регионах России можно будет наблюдать красивое астрономическое явление – слияние кометы с Юпитером и Луной. Большинство жителей полуострова смогут увидеть его только раз в жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.Комету 12P/Понса-Брукса можно наблюдать с февраля: тогда она появилась на небосводе, правда, была доступна для наблюдения через телескопы, рассказал Лазоренко. В марте она была уже видна на темном небе, а сейчас даже вечером. Причем несколько дней назад произошла вспышка, сделавшая комету еще ярче.Больше того, с 10 апреля и на протяжении считаных вечеров можно будет наблюдать ее слияние с Луной и Юпитером – самой большой планетой солнечной системы и одним из самых ярких объектов на небосводе после Солнца, Луны и Венеры, отметил ученый.Любоваться небесной красотой он рекомендует по возможности вдали от городского освещения, отправившись в горную местность или на побережье. И предупреждает, что явление это не очень продолжительное, длится оно менее часа с разной интенсивностью.Лазоренко советует приступать к поиску и наблюдению кометы уже спустя 10-15 минут после заката солнца. Наилучшая видимость явления обещает быть еще через полчаса, уточнил он."И с каждым днем видимость кометы будет все меньше и меньше. 14 апреля – последний вечер, когда она будет видна для жителей Северного полушария. А в 20-х числах она пройдет от Земли на минимальном расстоянии – чуть больше 200 млн километров, и потом жителям Южного полушария будет видна до конца года", – сказал Лазоренко.Также ученый заметил, что в текущем году невооруженным глазом можно будет наблюдать еще несколько комет: в августе, сентябре – октябре и ноябре.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеЧто умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите

https://crimea.ria.ru/20230822/mesto-kryma-v-kosmicheskoy-programme-rossii-glazami-kosmonavta-ispytatelya-1130876696.html

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крым, космос, кирилл лазоренко, общество, комета 12p/понса-брукса , новости крыма