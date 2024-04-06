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Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной
Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной
В ближайшие дни в Крыму и других южных регионах России можно будет наблюдать красивое астрономическое явление – слияние кометы с Юпитером и Луной. Большинство... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T07:38
2024-04-06T07:38
2024-04-06T07:38
крым
космос
кирилл лазоренко
общество
комета 12p/понса-брукса
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие дни в Крыму и других южных регионах России можно будет наблюдать красивое астрономическое явление – слияние кометы с Юпитером и Луной. Большинство жителей полуострова смогут увидеть его только раз в жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.Комету 12P/Понса-Брукса можно наблюдать с февраля: тогда она появилась на небосводе, правда, была доступна для наблюдения через телескопы, рассказал Лазоренко. В марте она была уже видна на темном небе, а сейчас даже вечером. Причем несколько дней назад произошла вспышка, сделавшая комету еще ярче.Больше того, с 10 апреля и на протяжении считаных вечеров можно будет наблюдать ее слияние с Луной и Юпитером – самой большой планетой солнечной системы и одним из самых ярких объектов на небосводе после Солнца, Луны и Венеры, отметил ученый.Любоваться небесной красотой он рекомендует по возможности вдали от городского освещения, отправившись в горную местность или на побережье. И предупреждает, что явление это не очень продолжительное, длится оно менее часа с разной интенсивностью.Лазоренко советует приступать к поиску и наблюдению кометы уже спустя 10-15 минут после заката солнца. Наилучшая видимость явления обещает быть еще через полчаса, уточнил он."И с каждым днем видимость кометы будет все меньше и меньше. 14 апреля – последний вечер, когда она будет видна для жителей Северного полушария. А в 20-х числах она пройдет от Земли на минимальном расстоянии – чуть больше 200 млн километров, и потом жителям Южного полушария будет видна до конца года", – сказал Лазоренко.Также ученый заметил, что в текущем году невооруженным глазом можно будет наблюдать еще несколько комет: в августе, сентябре – октябре и ноябре.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаДва небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеЧто умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите
https://crimea.ria.ru/20230822/mesto-kryma-v-kosmicheskoy-programme-rossii-glazami-kosmonavta-ispytatelya-1130876696.html
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крым, космос, кирилл лазоренко, общество, комета 12p/понса-брукса , новости крыма
Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и Луной
Крымчане смогут увидеть слияние кометы с Юпитером и Луной с 10 апреля
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым.
В ближайшие дни в Крыму и других южных регионах России можно будет наблюдать красивое астрономическое явление – слияние кометы с Юпитером и Луной. Большинство жителей полуострова смогут увидеть его только раз в жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.
Комету 12P/Понса-Брукса можно наблюдать с февраля: тогда она появилась на небосводе, правда, была доступна для наблюдения через телескопы, рассказал Лазоренко. В марте она была уже видна на темном небе, а сейчас даже вечером. Причем несколько дней назад произошла вспышка, сделавшая комету еще ярче.
"Так что сейчас она видна невооруженным глазом из-за достаточной звездной величины. И, конечно, для нас, жителей южных регионов, это очень хорошая возможность увидеть эту красивую и редкую комету. Период ее обращения –71 год. В следующий раз она сделает виток вокруг Солнца и вернется в Земле только в 2095 году", – рассказал Лазоренко.
Больше того, с 10 апреля и на протяжении считаных вечеров можно будет наблюдать ее слияние с Луной и Юпитером – самой большой планетой солнечной системы и одним из самых ярких объектов на небосводе после Солнца, Луны и Венеры, отметил ученый.
"Это очень красивое событие. 10 апреля вечером, на закате, смотрим вверх на северо-запад. Ищем глазами молодой серп луны. Чуть левее будет яркий диск Юпитера; если будет с собой бинокль или телескоп, то можно увидеть и его галилеевы спутники. А чуть южнее, между Юпитером и Луной, будет находиться комета. Будет видна ее кома, ядро, и можно будет рассмотреть хвост", – поделился Лазоренко.
Любоваться небесной красотой он рекомендует по возможности вдали от городского освещения, отправившись в горную местность или на побережье. И предупреждает, что явление это не очень продолжительное, длится оно менее часа с разной интенсивностью.
Лазоренко советует приступать к поиску и наблюдению кометы уже спустя 10-15 минут после заката солнца. Наилучшая видимость явления обещает быть еще через полчаса, уточнил он.
"И с каждым днем видимость кометы будет все меньше и меньше. 14 апреля – последний вечер, когда она будет видна для жителей Северного полушария. А в 20-х числах она пройдет от Земли на минимальном расстоянии – чуть больше 200 млн километров, и потом жителям Южного полушария будет видна до конца года", – сказал Лазоренко.
Также ученый заметил, что в текущем году невооруженным глазом можно будет наблюдать еще несколько комет: в августе, сентябре – октябре и ноябре.
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