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Вспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Вспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей
Вспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Вспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей
Во вторник Землю накроет затяжная двухдневная магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T07:52
2024-04-15T07:52
солнце
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природа
космос
метеозависимость
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Во вторник Землю накроет затяжная двухдневная магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Возбуждение магнитосферы ожидается 16 апреля, оно будет продолжаться до вечера 17 числа и достигнет уровня G1, который, по классификации ученых, означает слабую бурю. Максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца, сообщал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он не исключил, что пик солнечной активности продолжится и в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Два небесных явления начала 2024 года: метеорный поток и большое СолнцеПолярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероид
https://crimea.ria.ru/20240406/v-krymu-letom-budet-anomalnaya-zhara-prognoz-klimatologa-1136292291.html
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солнце, магнитные бури, природа, космос, метеозависимость, здоровье, стихия
Вспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей

Вспышка на Солнце уровня G1 ожидается 16 и 17 апреля

07:52 15.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Во вторник Землю накроет затяжная двухдневная магнитная буря. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Возбуждение магнитосферы ожидается 16 апреля, оно будет продолжаться до вечера 17 числа и достигнет уровня G1, который, по классификации ученых, означает слабую бурю. Максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца, сообщал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. Он не исключил, что пик солнечной активности продолжится и в 2025 году.
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