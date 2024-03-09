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Торговые сети Крыма ограничат наценки на ключевые продукты
Торговые сети Крыма ограничат наценки на ключевые продукты - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Торговые сети Крыма ограничат наценки на ключевые продукты
Власти Крыма договорились с торговыми сетями региона, производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции о наценке на социально значимые товары не РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T18:10
2024-03-09T18:10
2024-03-09T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Власти Крыма договорились с торговыми сетями региона, производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции о наценке на социально значимые товары не более чем на 5%. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам главы правительства региона, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, на которые будет распространяться соглашение. В их числе мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия, бакалея, овощи "борщевого набора", а также куриные яйца. Документ планируется подписать на следующей неделе.Гоцанюк заверил, что власти будут строго следить за выполнением условий соглашения. Он также добавил, что пункт о 5-процентной наценке на социальные продукты будет распространяться также на так называемые магазины "у дома" малой площади в тех муниципалитетах, где крымские торговые сети не представлены. Мониторингом цен в этих торговых точках займутся местные администрации.Министр промышленной политики Крыма Анушаван Агаджанян ранее сообщил РИА Новости Крым, что в республике выявили превышение цен до 70% на 14 видов продовольственных товаров.По его словам, с целью изменения подходов к формированию и проведению мониторинга цен подписано соглашение между минпромом Крыма и налоговой службой РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на яйца: ФАС возбудила 10 антимонопольных делНа этикетке сайра - внутри сюрприз: в Крыму обнаружили фальсификатАксенов: на ряд социальных товаров в Крыму цены завышены почти на 70%
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юрий гоцанюк, крым, новости крыма, цены в крыму, торговля, общество
Торговые сети Крыма ограничат наценки на ключевые продукты
Торговые сети Крыма согласились на наценку до 5% на 30 социально значимых продуктов
18:10 09.03.2024 (обновлено: 18:18 09.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым.
Власти Крыма договорились с торговыми сетями региона, производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции о наценке на социально значимые товары не более чем на 5%. Об этом в интервью РИА Новости Крым
сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сейчас готовится рамочное соглашение, которое будет заключено между производителями, оптовыми сетями и переработчиками. Каждый из них берет на себя обязательство не повышать наценки более чем на 5%", - сказал он.
По словам главы правительства региона, определен перечень из 30 социально значимых продуктов, на которые будет распространяться соглашение. В их числе мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия, бакалея, овощи "борщевого набора", а также куриные яйца. Документ планируется подписать на следующей неделе.
Гоцанюк заверил, что власти будут строго следить за выполнением условий соглашения. Он также добавил, что пункт о 5-процентной наценке на социальные продукты будет распространяться также на так называемые магазины "у дома" малой площади в тех муниципалитетах, где крымские торговые сети не представлены. Мониторингом цен в этих торговых точках займутся местные администрации.
Министр промышленной политики Крыма Анушаван Агаджанян ранее сообщил РИА Новости Крым
, что в республике выявили превышение цен до 70% на 14 видов продовольственных товаров.
По его словам, с целью изменения подходов к формированию и проведению мониторинга цен подписано соглашение между минпромом Крыма и налоговой службой РК.
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