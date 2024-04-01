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В России обнулили пошлины на ввоз помидоров - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В России обнулили пошлины на ввоз помидоров
В России обнулили пошлины на ввоз помидоров - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В России обнулили пошлины на ввоз помидоров
Правительство отменило таможенные пошлины на ввоз в Россию некоторых видов свежих и охлажденных помидоров до 31 мая 2024 года. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T22:19
2024-04-01T22:19
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правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Правительство отменило таможенные пошлины на ввоз в Россию некоторых видов свежих и охлажденных помидоров до 31 мая 2024 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении.Отмечается, что правила предусматривают предоставление тарифной льготы на ввоз ста тысяч тонн этих овощей.Уточняется, что подтверждение действует со дня его подписания по 31 мая 2024 года включительно.Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке, говорится в постановлении. Ранее сообщалось, что увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%. В частности, замедлился годовой рост цен на бананы, груши, помидоры, яйца, подешевели и апельсины.В конце марта глава РК Сергей Аксенов сообщил, что торговые сети республики стабилизируют цены на 30 наименований социально значимых товаров.Читайте также на РИА Новости Крым:До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питанияТорговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – АксеновИнфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца
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россия, правительство россии, овощи, импорт, беспошленный импорт, общество, экономика, цены и тарифы, новости
В России обнулили пошлины на ввоз помидоров

Правительство России до июня обнулило пошлины на ввоз ста тысяч тонн помидоров в страну

22:19 01.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПосетитель выбирает помидоры в супермаркете
Посетитель выбирает помидоры в супермаркете - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Правительство отменило таможенные пошлины на ввоз в Россию некоторых видов свежих и охлажденных помидоров до 31 мая 2024 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Отмечается, что правила предусматривают предоставление тарифной льготы на ввоз ста тысяч тонн этих овощей.
"Настоящие правила устанавливают порядок распределения между участниками внешнеторговой деятельности объема томатов свежих или охлажденных, за исключением томатов ребристой, продолговатой (удлиненной) и вишневидной (включая коктейльные сорта томатов) формы, среднеплодных и крупноплодных, в отношении которых предоставляется тарифная льгота, предусмотренная подпунктом 7.1.66 пункта 7 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза", в размере 100 тысяч тонн", - говорится в документе.
Уточняется, что подтверждение действует со дня его подписания по 31 мая 2024 года включительно.
Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке, говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%. В частности, замедлился годовой рост цен на бананы, груши, помидоры, яйца, подешевели и апельсины.
В конце марта глава РК Сергей Аксенов сообщил, что торговые сети республики стабилизируют цены на 30 наименований социально значимых товаров.
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