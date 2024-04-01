https://crimea.ria.ru/20240401/v-rossii-obnulili-poshliny-na-vvoz-pomidorov-1136203299.html

В России обнулили пошлины на ввоз помидоров

В России обнулили пошлины на ввоз помидоров - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В России обнулили пошлины на ввоз помидоров

Правительство отменило таможенные пошлины на ввоз в Россию некоторых видов свежих и охлажденных помидоров до 31 мая 2024 года. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T22:19

2024-04-01T22:19

2024-04-01T22:19

россия

правительство россии

овощи

импорт

беспошленный импорт

общество

экономика

цены и тарифы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111004/18/1110041814_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_e2a3f3305b3d1b22577fe9653611d404.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Правительство отменило таможенные пошлины на ввоз в Россию некоторых видов свежих и охлажденных помидоров до 31 мая 2024 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении.Отмечается, что правила предусматривают предоставление тарифной льготы на ввоз ста тысяч тонн этих овощей.Уточняется, что подтверждение действует со дня его подписания по 31 мая 2024 года включительно.Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке, говорится в постановлении. Ранее сообщалось, что увеличение объемов поставок и собственного производства привели к замедлению инфляции в Крыму в феврале до 7,2%. В частности, замедлился годовой рост цен на бананы, груши, помидоры, яйца, подешевели и апельсины.В конце марта глава РК Сергей Аксенов сообщил, что торговые сети республики стабилизируют цены на 30 наименований социально значимых товаров.Читайте также на РИА Новости Крым:До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питанияТорговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – АксеновИнфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, овощи, импорт, беспошленный импорт, общество, экономика, цены и тарифы, новости