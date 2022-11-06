https://crimea.ria.ru/20221106/naskolko-podorozhayut-novogodnie-elki-dlya-krymchan--mnenie--1125193459.html

Насколько подорожают новогодние елки для крымчан – мнение

Насколько подорожают новогодние елки для крымчан – мнение - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Насколько подорожают новогодние елки для крымчан – мнение

Традиционных массовых елочных базаров в преддверии Нового года в Крыму и Севастополе может не быть. Такое мнение РИА Новости Крым высказал источник, знакомый с... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T08:06

2022-11-06T08:06

2022-11-06T10:29

крым

севастополь

общество

мнения

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Традиционных массовых елочных базаров в преддверии Нового года в Крыму и Севастополе может не быть. Такое мнение РИА Новости Крым высказал источник, знакомый с ситуацией, в которой оказались крупные игроки, занимающиеся "елочным" бизнесом.По словам собеседника агентства, почти все ели и сосны в Крым везут с материковой России, в частности из Пензы и Перми. Причем везти начинают обычно не в декабре, как многие думают, а уже в октябре. "Так каждый год: весь ноябрь товар лежит уже здесь, а в декабре им торгуют", – объясняет специалист.Крупные игроки каждый год доставляли на полуостров порядка 40 – 60 тысяч "условных елок". Из 40 тыс. 33 тысячи "выбирал" Симферополь, оставшиеся семь отгружали в Севастополь.При этом одна машина помещала в себе в среднем 1000 деревьев и обходилась бизнесменам в 110 –140 тысяч рублей. Теперь она стоит почти в два раза дороже из-за изменившейся логистики, говорит специалист. К тому же, необходимое количество грузовиков просто "физически не смогут сюда прогнать".В сложившихся условиях бизнес выходит на себестоимость новогоднего дерева 350 рублей метр – в прошлые годы это была уже продажная цена, а "теперь елка выйдет 500 рублей за метр", отметил он. И теперь бизнесмены подсчитывают, готовы ли так вкладываться. Ведь, помимо логистических проблем для фрахтователей большегрузов, есть риски не продать привезенный товар и не выйти даже на окупаемость."По всей стране отменяются массовые гуляния и праздники в связи с тем, что средства перенаправляют на поддержку ребятам, которые участвуют в СВО. Следовательно, увеличивается не только себестоимость доставки, но и коэффициент риска. Новогодняя торговля идет бойко, когда все празднуют, а когда официальных мероприятий нет, то и торговля так себе. Это многомиллионный бизнес, который в один момент может принести такие убытки, которые потом десять лет придется разгребать. Люди не готовы на такое идти, они не будут рисковать деньгами в таком большом объеме", – считает собеседник.Тем не менее предпраздничная торговля новогодними деревьями в Крыму и Севастополе все-таки будет, но масштаб ее сократится в разы, так как займется ею мелкий бизнес, добавил он."Елка будет, конечно. Кто-то привезет, какой-то мелкий бизнес выкрутится. Но что это будет массово – сильно сомневаюсь", – подытожил он.Ранее сообщалось, что Крым, по примеру ряда других регионов страны, отказался от бюджетных трат на Новый год, предпринимателям советуют не проводить развлекательных мероприятий. В Севастополе также решили не закупать новогодние украшения.О свертывании масштабных празднований Нового года на фоне СВО ранее сообщили в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградский области, а также Курской, Брянской, Мурманской, Смоленской, Курганская и Ростовской областях, Краснодарском крае, Забайкалье, Чечне, Калмыкии и Северной Осетии – Алании.

https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html

https://crimea.ria.ru/20221103/aksenov-vyskazalsya-o-prazdnovanii-novogo-goda-v-otelyakh-kryma-1125230065.html

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

крым, севастополь, общество, мнения